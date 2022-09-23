شقق سكن لكل المصريين 3.. تفاصيل كراسات الشروط وطرق الحصول عليها

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي إصدار كتيبات عَنّْ أوضاع الإسكان لجميع المصريين 3 بمكاتب البريد الأحد المقبل.

وقالت مؤسسة سوندون للإسكان الاجتماعي فِيْ تصريح صحفِيْ، إن المواصفات ستقدم فِيْ مكاتب البريد يوم الأحد 25 سبتمبر حتى 1 أكتوبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بينما سيتم توفِيْرها لجميع المواطنين يوم الأحد 2 أكتوبر ولمدة أسبوع.

ويبحث المصريون عَنّْ كتيب خاص بظروف السكن لكل المصريين 3 على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات البحث لأن الكثير منهم يريدون حجز وحدات سكنية لجميع المصريين 3 إسكان اجتماعي.

كتيب الشروط والأحكام يتم شراء وتسديد دفعات الشقق والحجوزات الجدية والمصاريف الإدارية من خلال مكاتب البريد فِيْ المدن والمحافظات التي تطرح فِيْها الوحدات السكنية.

خلال الساعات القليلة الماضية حدثت زيادة فِيْ معدلات البحث عَنّْ أماكن ومواعيد مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد مع مشروع إسكان لجميع المصريين 3.

مَوعِد شراء الشروط المرجعية لشقق الإسكان الاجتماعي والسكن لجميع المصريين

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي الأحد المقبل مَوعِدا لبدء طرح مواصفات شقق الإسكان الاجتماعي حتى الأول من أكتوبر للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فِيْما حدد يوم الأحد المقبل 2 أكتوبر لجميع المواطنين وحتى الخميس أكتوبر. 27 فِيْ مكاتب البريد.

الراغبين فِيْ حجز وحدات شقق إسكان اجتماعي فِيْ مبادرة إسكان جميع المصريين 3، يشترون كتيب الشروط ويدفعون مقدم الحجز والمصاريف الإدارية فِيْ مكاتب البريد فِيْ المدن والمحافظات التي تطرح فِيْها الوحدات السكنية.

إسكان شقق إسكان اجتماعي لجميع المصريين 3

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي 3 شقق سكنية لجميع المصريين فِيْ 25 محافظة، بين جاهزة للتسليم الفوري وشقق للتسليم بعد 18 شهرًا.

اماكن الشقق الجاهزة للتسليم فِيْ المحافظات

الاقصر.

القليوبية.

برج العرب الجديد.

الفِيْوم.

الفِيْوم الجديدة.

البحيرة.

كفر الشيخ.

مرسى مطروح.

أسيوط.

المنوفِيْة.

الإسماعيلية.

سوهاج.

أخميم الجديدة.

الشرقية.

السويس.

بني سويف.

الغربي.

دمياط.

أسوان.

الدقهلية.

شمال سيناء.

قنا.

المنيا.

المنيا الجديدة.

ما هِيْ أسعار الوحدات السكنية والشقق لجميع المصريين 3

وبحسب المواصفات التي سيتم عرضها، تراوحت أسعار بيع الوحدات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​بين 194 ألف جنيه و 310 آلاف جنيه، وتراوحت قيمة مقدم الحجز بين 15 و 22 ألف جنيه.

تمثل 10٪ لذوي الدخل المحدود و 15٪ لمتوسط ​​الدخل، وتدفع المبالغ المتبقية على أقساط لمدة تصل إلَّى 30 سنة بفائدة 3٪ سنويا، حسب مبادرة البنك المركزي. للتمويل العقاري. إسكان لكل المصريين

وبحسب اللوائح، هناك بعض الفئات التي لا يمكن تطبيقها على الوحدات المحجوزة لشقق الإسكان الاجتماعي والسكن لجميع المصريين لعدة أسباب.

أسباب تمنع التقدم فِيْ شقق الإسكان الاجتماعي