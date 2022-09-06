شقق عواصم المحافظات.. مصر تستعد لطرح المرحلة الأولى من مشروع “داره”

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات، والذي يضم 500 ألف وحدة تحت اسم دارا.

بدأ صندوق التنمية العمرانية فِيْ مصر استعداداته لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل عليه، ويضم 500 ألف وحدة فِيْ 27 محافظة مقسمة إلَّى مراحل.

وبحسب معطيات حكومية رسمية، فإن المرحلة الأولى تشمل 6 محافظات، بينما ستطرح باقي المحافظات تباعا.

تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع عواصم المحافظات

تعاقد صندوق التنمية العمرانية المصري مع بنك الإسكان والتعمير لتقديم خدمات الحجز الإلكتروني وإتمام إجراءات التعاقد وتحصيل المستحقات.

وبحسب الاتفاقية يقوم البنك بتحصيل الأقساط فِيْ المرحلة الأولى والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة فِيْ مشروع عواصم المحافظات.

ما هِيْ طريقة الحجز فِيْ مشروع عواصم المحافظات

يتولى بنك الإسكان والتعمير مسؤولية الحجز الإلكتروني من خلاله، وكذلك استكَمْال إجراءات التعاقد وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق.

ما هِيْ محافظات المرحلة الاولى

تشمل المرحلة الأولى من مشروع عواصم المحافظات 6 محافظات الشرقية ودمياط والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا.

ما اسم المشروع فِيْ المرحلة الأولى

عين صندوق التنمية الحضرية مرحلته الأولى من مشروع دارا، وتعاقد مع شركة Founders للتسويق العقاري لتكون مسؤولة عَنّْ عمليات التسويق.

ما هِيْ مواعيد الطرح والتسليم بمشروع عواصم المحافظات

وبحسب البيانات الحكومية الصادرة عَنّْ صندوق التنمية العمرانية، فإن العروض ستتم خلال الشهرين المقبلين، وسيتم تسليم الوحدات فِيْ نهاية عام 2022.

ما هِيْ مواصفات مشروع عواصم المحافظات

عواصم المحافظات بمحافظة الشرقية

حدد الصندوق منطقتين بمحافظة الشرقية الأولى فِيْ منطقة كفر حمام وتضم 75 عمارة على مساحة 83 فداناً، ويبلغ متوسط ​​مساحة الوحدة 114 مترًا، ويبلغ إجمالي عدد الشقق 6000 شقة كاملة التشطيب. والشقق الفندقية.

المنطقة الثانية بالحناوي، بجوار كلية الزراعة، تضم 1800 شقة بمساحة 136 مترًا مربعًا للوحدة، والمشروع مقام على مساحة إجمالية 22 فدانًا.

عواصم المحافظات بمحافظة الدقهلية

فِيْ حي شرق المنصورة إسكان الجلاء، يضم المشروع 728 شقة بمساحة 114 مترًا، وفِيْ حي شرق المنصورة 660 شقة بمساحة 152 مترًا.

عواصم المحافظات بمحافظة دمياط

يتكون المشروع من 3300 شقة بمساحات تتراوح بين 130 و 160 متر فِيْ المنطقة الأولى، بمساحة إجمالية 60 فدان على أرض المزرعة.

عواصم المحافظات بمحافظة قنا

فِيْ منطقة تقسيم السلام يضم المشروع 7128 شقة بمساحة 114 متر.

عواصم المحافظات بمحافظة سوهاج

فِيْ مساحة أرض المطحنة وأرض الشونة بمدينة سوهاج عدد الشقق 560 وحدة و 500 وحدة على التوالي بمساحات تتراوح من 114 مترًا إلَّى 175 مترًا.

عواصم المحافظات بمحافظة المنيا

يضم المشروع 1872 شقة على ارض جن الوادي بمساحة 136 متر للوحدة.