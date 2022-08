شقيقة آمبر هِيْرد تهاجم جوني ديب بعد سخريته من أختها فِيْ حفل MTV

انتقدت ويتني هِيْرد، شقيقة الممثلة الأمريكية أمبر هِيْرد، إدراج النجم الأمريكي جوني ديب فِيْ حفل توزيع جوائز MTV الموسيقية لعام 2022، بعد أن سخر من أخته بطريقة قاسية للغاية.

انتقلت بريتني، البالغة من العمر 34 عامًا، إلَّى قصتها على Instagram ونشرت تدوينة كتبت فِيْه “من الواضح أن حفلة MTV مثيرة للاشمئزاز ويائسة! … آمل حقًا ألا يكون لدى أي من الأشخاص الذين أرسلوا هذه الرسالة فتاة.”

وأرفق ويتني التعليق بعلامة التصنيف “Support Amber Heard”.

يأتي تعليق ويتني بعد أن فاجأ جوني ديب جمهُور حفل MTV بظهُوره ببدلة رائد فضاء معلقة فِيْ الهُواء، كَمْا ظهرت فِيْ الفِيْديو الذي يستمر بضع ثوانٍ، على شكل صورة ثلاثية الأبعاد يتم عرضها عَنّْ الاحتفال. . الشاشة التي ظهر فِيْها على شكل رائد فضاء.

وعلق على تسجيل صوتي “أريدك أن تعلم أنني متواجد فِيْ حفلات أعياد الميلاد أو الأعراس أو الجنازات أو أي شيء قد تحتاجه، أريد فقط أن أعمل”.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقه ليس أكثر من استهزاء بآمبر هِيْرد، التي تقدمت بطلب الإفلاس مؤخرًا، بعد أن خسرت قضيتها أمامه، وطالبت المحكَمْة بدفعها له تعويضًا كبيرًا، خاصة منذ الأغنية. أمي يمكن سماع فِيْلم Said Knock You Out للمغني الأمريكي “L Cole J” فِيْ الخلفِيْة. ؛ الذي أشار إليه يشير إلَّى علاقة سامة مع زوجته السابقة.

فِيْ سياق آخر، استعاد جوني نشاطه الفني بعد هزيمة زوجته السابقة، أمبر هِيْرد، فِيْ دعوى التشهِيْر التي رفعها ضدها، حيث يُقال إنه مستعد الآن لتصوير وظيفته الأولى، بعد 25 عامًا من آخر فِيْلم له، الشجعان فِيْ عام 1997.

سيشارك النجم العالمي آل باتشينو فِيْ إنتاج فِيْلم بعَنّْوان Modigliani، وهُو عمل درامي مبني على السيرة الذاتية للرسام والنحات الإيطالي أميديو موديجليان، واستناداً إلَّى أعمال دنيس ماكنتاير التي تحمل الاسم نفسه.

قال جوني، معربًا عَنّْ سعادته بتولي إخراج المسرحية، “يشرفني أن أعرض قِصَّة حياة أميديو موديلياني على الشاشة.