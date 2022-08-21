شقيقة شاب أنهى حياته فى بث مباشر بكفر الدوار تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة

شقيقة شاب أنهى حياته في بث مباشر بكفر الدوار تكشف تفاصيل لحظاته الأخيرة، تدور محركات البحث حول خبر شاب قد أنهى حياته في بث مباشر في منطقة كفر الدوار، حيث قال شقيقه الشاب التي أنهى حياته مباشر على الهواء، أنه كان على خلافات مع أخواله في منطقه كفر الدوار الواقعة في محافظة البحيرة.

شاب أنهى حياته في بث مباشر بكفر الدوار

أكدت شقيقه الشاب الذي أنهى حياتي عبر البث المباشر على الهواء أنه كان على خلاف مباشر مع أخواله وقالت الفتاة بشكل مباشر أخوي بعد عنهم لكن هم ما سبهوش في حاله وقد هددوه بالحبس وكل اللي كان عاير يصيبونه بحاله.

تفاصيل مقتل شاب على الهواء مباشر في كفر الدوار في البحيرة

قالت شقيقة الشاب الذي أنهى حياتي عبر البث المباشر أن إخواني قد هددوه مرات عديدة، كما أن الشاب خرج في بث مباشر عبر الهواء يوم الجمعة أعلن إقدامه على الانتحار بعد أن تعرض للظلم من قبله أقرباؤه وهم أخواله، فقدنا علمنا انتحاره عبر البث المباشر وينتظر عدالة السماء وإنزال القصاصة العادل في الآخرة.

تفاصيل لحظاته الأخيرة شاب أنهى حياته فى بث مباشر

حيث تداولت وسائل الإعلام المحلية والمصرية حول انتحار هذا الشاب الذي عرض بث مباشر على الهواء مباشر وأعلن الانتحار وأكد أنه تعرض للظلم من قبله أقرباؤه.

من هو الشاب الذي أنهى حياته عبر البث المباشر

الشاب الذي أنهى حياته عبر البث المباشر في منطقه البحيرة هو عمرو زايد وقد أعلن عن انتهاء حياته بث مباشر عبر الفيسبوك وأكدت زوجته أن أحد الأسباب التي دفعتها على الانتحار هو إحساسه بالظلم وقال كلماته التي توجع القلب أنا خصيمكم عند الله.

ماذا قال المنتحر عمرو زايد قبل الانتحار

وقبل الانتحار ذكر المتوفي أثناء الأشخاص الذين ظلمهم وقال عنهم:

«أن خصيمكم أمام الله وأهليكم أجمعين، ومن ساعدهم في ظلمي، ولا يدخل أحد منهم عزائي ولا بيتي ولا يُقبل منهم شيء حتى اقتص منهم أمام الله، وممن ساعدهم، وأنا خصيمهم يوم الدين»

جاء ذلك الخبر عبر وسائل الإعلام وانتشر بأسرع وقعت تلك الحادثة في الدوار التي تقع في محافظة البحيرة عندما تعرض للظلم من قبل أقربائه بالتحديد أخواله