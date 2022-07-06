شقيقة نانسي عجرم تحتفل بعيد بميلادها بحضور أسرتها وغياب الفنانة

احتفلت الكاتبة نادين عجرم، شقيقة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلادها فِيْ جو عائلي بسيط، حيث حضرها زوجها ووالدها ووالدتها وشقيقها نبيل عجرم، بغياب شقيقتها نانسي.

نشرت نادين عجرم مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام، من مطعم جبلي وسط الطبيعة، معربة عَنّْ سعادتها الكبيرة.

كشفت نادين عَنّْ عمرها الحقيقي وظهرت فِيْ لقطات عائلية مرحة برفقة زوجها ووالدتها التي تشبهها كثيرًا، كَمْا ظهر نبيل عجرم مع زوجته التي كانت متزوجة منذ حوالي عام ونصف. قبل نصف

وعلقت نادين على الصور قائلة “لقد بلغت الثامنة والثلاثين من العمر! “عيد ميلاد سعيد لي!” عَنّْدما تقول المرأة عمرها فذلك ليس لأنها قوية! لأنه يعد الكون بأن المغامرات لن تنتهِيْ أبدًا.

وحظيت الصور باهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لنادين السعادة الدائمة.

تقنيا تستعد نانسي عجرم للعد التنازلي لإطلاق مقطعها الجديد “صح ساها” مع الموزع العالمي مارشميلو، وأصدرت أول مقطع برومو، وكشفت أول مقطع من الأغنية التي طال انتظارها، واستمرت إثارة الجمهُور لها. الأغنية الجديدة، بالإضافة إلَّى الكشف عَنّْ مفاجآت جديدة فِيْها.

أظهر برومو الأغنية الأجواء السعيدة والرقصية، والتي يبدو أن نانسي عجرم ستقدم فِيْها أيضًا عروض جديدة، وكذلك مفاجآت فِيْ الترتيب الموسيقي للأغنية، مع دي جي مارشميلو العالمي، الذي يبدو أنه يعتمد على الموسيقى الشرقية. فِيْ الأغنية.

بالتزامن مع نشر نانسي لهذا المقطع، اكتفى مارشميلو بنشر صورة قام بتقسيمها إلَّى نصفِيْن، ظهر أحدهما دائمًا ووجهه مخفِيًْا، وشاركت نانسي الصورة معه فِيْ النصف الأيسر من وجهها، و دي جي العالمي، الذي لم يكشف عَنّْ وجهه أبدًا، لكنه معروف أيضًا باسم “كريستوفر كومستوك” بين معجبيه، طلب وضع المنبه على هُواتفهم، لتذكر تاريخ 7-8-2022، وهُو المَوعِد المتوقع لحدث جديد. إطلاق سراح. مع نانسي “صح ساها”.

وكان آخر ظهُور لنانسي خلال حفلها الغنائي فِيْ مدينة العقبة بالأردن، حيث أقامت حفلاً جماهِيْرياً كبيراً، وجاء حفلها بعد يوم من حفل محمد رمضان على نفس المسرح، لكن جمهُور الحفلتين غاب عَنّْهما. وأكدوا. من الواضح أن نانسي كانت قادرة على التفوق فِيْ أداء شهر رمضان من حيث الحضور الجماهِيْري الضخم، وأنها تفوقت على عدد الأشخاص الذين حضروا حفل رمضان.

كَمْا تستعد نانسي لإحياء حفلتين فِيْ تركيا يوم 29/30 هذا الشهر، بالإضافة إلَّى مشاركتها فِيْ مهرجان Gamers فِيْ السعودية.