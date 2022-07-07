شقيقة هنا الزاهد تتنازل عَنّْ شكواها ضد رجل تحرش بها لفظيا

تعرضت المدونة المصرية نور الزاهد، شقيقة الفنانة هنا الزاهد، لمضايقات أثناء تواجدها فِيْ أحد مراكز التسوق الشهِيْرة بمدينة “6 أكتوبر”، فقررت تقديم شكوى عاجلة ضد المتحرش.

وعلى الفور ردت الشرطة على محنتها واعتقلت المتحرش ومنعت الواقعة، وأوضحت نور الزاهد أنه اعتدى عليها لفظيا أثناء تجوالها فِيْ المول.

بعد يوم تقريبًا من الواقعة، أفرجت النيابة العامة المصرية عَنّْ المتهم، بعد أن سحب نور الشكوى ضده.

وبشأن ملابسات الحادث، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا كتب فِيْه “تلقت إدارة شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من ضباط الأمن الإداري بأحد المجمعات التجارية بمديرية”. تفِيْد بأن شخصاً قد تحرش بفتاة داخل المركز التجاري “.

وأضاف “عَنّْد التحويل والفحص تم إجراء مقابلة مع طالبة مقيمة فِيْ قسم شرطة الجيزة أصيبت على يد عامل مقيم فِيْ قسم شرطة السلام بالقاهرة واتهمته بالتحرش اللفظي بها أثناء تواجدي داخل المركز التجاري. . وعَنّْد مواجهة المتهم اعترف بارتكاب الفعل “.

يشار إلَّى أن فرح الزاهد، شقيقة نور الزاهد، نشرت صورة المطارد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، مشيرة إلَّى تعرض أختها الصغرى للتحرش أثناء وجودها مع والدتها شيرين المنزلاوي. فِيْ مركز تجاري وكتب، “حسنًا الآن الرجل هُو مطارد وقفِيْ.” فِيْ مول مصر العمال يتحرشون بالفتيات والحاجة غير مهذبة للغاية!

وتابعت “ولا حتى أختي الصغيرة من العداوات والقمامة والعاملين الذين يداعبونها وضرورة خرق حياء أي فتاة … هِيْ وأمي واقفِيْن على الدكة فهلع. بالنسبة له. لا يوجد رجل واحد يريد التحدث فقط! نطلب المساعدة، ويا ​​رب، سنرد بسرعة حتى نتمكن من القضاء على هذه القاذورات “.

وبعد اعتقاله شكر فرح الشرطة المصرية على ردها السريع، فكتب “الحمد لله على سرعة الرد. المطارد الآن فِيْ الدائرة وسيقدم للنيابة صباحًا. شكرا”. للشرطة المصرية للشعور بالأمن. سأعود لاحقا”.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من احتفال نور بتخرجها من الجامعة، بحضور شقيقتها هنا وفرح الزاهد ووالدتها.