شقيق أبوجبل يكشف حقيقة أزمة حارس الزمالك مع النصر السعودي

كشف الصحفي خالد الغندور، عن أزمة كبيرة اندلعت بين محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، وإدارة نادي النصر السعودي.

وأوضح الغندور أن محمد أبو جبل وقع عقدًا لمدة 3 سنوات مع نادي النصر واستلم فورًا قيمة الموسم الأول بالكامل.

ولفت إلى أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مصالي معمر أبلغته أنها لا تريد استرداد قيمة الموسم الأول مقابل إنهاء العقد، لكن أبو جبل رفض هذا الأمر. وأراد قيمة عقده بالكامل.

أكد مصطفى أبو جبل، شقيق حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عدم صحة ما تم تداوله، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

المحادثة الخاطئة وغير المنطقية لن تحدث. تضمين التغريدة تضمين التغريدة pic.twitter.com/SzH83QeHnO

– مصطفى ابو جبل (moabogabal) 4 يوليو 2022