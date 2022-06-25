شقيق بن شرقي يحسم الجدل بخصوص رحيله عن الزمالك

حسم رشيد بن شرقي، شقيق اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك الأول لكرة القدم، حقيقة الجدل الذي ثار في الفترة الماضية حول رحيله عن القلعة البيضاء خلال تعاقدات الصيف المقبل.

وفي الساعات القليلة الماضية، ألمح بن شرقي إلى رحيله عن صفوف الفارس الأبيض برسالة غامضة على صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الجمعة، كتب عليها “لك مكانة خاصة في قلبي. .. والله شاهد على ما أقول “.

وقال راشد بن شرقي في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن رسالة أشرف بن شرقي لم تكن رسالة وداع لجمهور الزمالك، مؤكدا أنها تأكيد من قبله للجماهير البيضاء بعدم الالتحاق بصفوف الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز. في الفترة القادمة.

وأكد رشيد أن أشرف بن شرقي لم يوقع لأي ناد هذا الصيف، مشيرا إلى أنه يعطي الأولوية لتجديد عقده مع الزمالك في المرحلة الحالية.

تطمح إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إلى تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، أول لاعب في فريق كرة القدم بالنادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يوصلا. القطع. إتفاق.