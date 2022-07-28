شقيق بن شرقي يكشف حقيقة عودته لمصر

كشف راشد بن شرقي، شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، حقيقة أنه سيعود للدوري المصري في الموسم المقبل.

وقال شقيق بن شرقي لقناة A3 المغربية “أشرف بن شرقي لن يلعب في مصر في الفترة المقبلة. يريد خوض تجربة جديدة”.

وأوضح “مسؤولو النادي الأهلي اتصلوا بي أكثر من مرة وأخبروني أنهم يريدون أشرف معهم وقبلوا جميع طلباتهم، وعندما طرحت الأمر مع أشرف رفض قطعًا”.

وأكد “أشرف أخبرني أنه يعتبر الأهلي منافسًا أبديًا لنادي الزمالك مثله مثل جماهير الزمالك، لذا أؤكد لنفسي أنه في حال عودة بن شرقي إلى مصر، سيعود فقط للزمالك”.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير إعلامية محيرة، أن الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي الفتح المغربي من الرباط، من أجل التعاقد مع لاعب الفريق مهدي مبارك.

وبحسب صحيفة “هسبورت” المغربية، هناك مفاوضات رسمية بين الزمالك وإدارة فتح الرباط.

وكذلك اللاعب مهدي مبارك لإدراجه في صفوف القلعة البيضاء في السوق الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة يمكن أن تنتهي قريبًا إذا قبل اللاعب تفاصيل العرض الذي قدمه الزمالك.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد قرار إدارة نادي العاصمي عدم إقالة مبارك ومنتصر لحيمي لأي ناد مغربي.

ويواجه الزمالك نظيره المستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء غد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

يدخل الزمالك هذه المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

وخاض الزمالك هذا الموسم 26 مباراة، وفاز في 19 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.