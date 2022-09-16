شقيق عادل إمام يرد على طارق الشناوي بعد حديثه عَنّْ اعتزال الزعيم

حسم المنتج المصري، عصام إمام، الجدل الدائر حول نبأ عدم قيام شقيقه عادل إمام بأي عمل فني آخر اعتبره البعض اعتزال القائد، وسط تساؤلات حول صحة ما طرحه الناقد الفني طارق. الشناوي.

ورد عصام إمام، فِيْ تصريح لـ “فوشيه” على طارق الشناوي، قائلا إنه يحترم وجهة النظر هذه مهما كانت خاصة، ولا تمس الأسرة أو الحالة الصحية لأخيه الزعيم عادل. الإمام، وأضاف. الذين اعتادوا طمأنة الجمهُور بشأن القائد عَنّْدما وردت شائعات حول صحته.

وأضاف عصام إمام أنه عَنّْدما تتدهُور الشائعات حول صحة أخيه يضطر للرد لأنه يتلقى نتيجة ذلك مكالمات هاتفِيْة كثيرة، مبيناً أن أي شيء غير ذلك لا يهم.

وحول ما إذا كان رأي طارق الشناوي فِيْ عدم مشاركة عادل إمام فِيْ عمل فني مرة أخرى صحيحًا، قال عصام إمام إن هناك مفاجأة كبيرة فِيْ عودة الزعيم إلَّى السينما من خلال فِيْلم “الواد”. ووالده “، مشيرا إلَّى أن العمل فِيْ طور الإعداد وسيرى النور فِيْ الفترة المقبلة.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد تحدث عَنّْ عدم مشاركة عادل إمام فِيْ أي عمل فني مرة أخرى، مبينًا فِيْ تصريحات تلفزيونية أنه لا يزال هناك أمل فِيْ رؤيته، وأعلن شقيقه المنتج عصام، عَنّْ وجود فِيْلم اسمه ” الوعد وأبوه “إخراج رامي عادل. إمام، وهُو فِيْلم عائلي، لكن هذا الحديث مستمر منذ عام ونصف، لكن على الأرض لا يوجد شيء حقيقي.

يذكر أن أحدث أعمال عادل إمام مسلسل “فالنتينو” الذي عرض فِيْ دراما رمضان 2022 ضمت مجموعة من الفنانين منهم داليا البحيري، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هدى الميرغني. – المفتي وطارق الإبياري ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين.

تدور أحداث مسلسل “فالنتينو” حول حيازة “نور محمد أحمد فالنتينو” وزوجته عفاف عصمت التي لعبت دورها دلال عبد العزيز، وهِيْ سلسلة مدارس دولية تسمى مدارس فالنتينو نتيجة قوتها وسيطرتها. فِيْ مجريات الأمور، تنشأ بينهما خلافات كثيرة طوال أحداث المسلسل، ومن خلال الموقع الرسمي تبدأ المغامرة والمفاجآت.