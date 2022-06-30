شقيق ياسمين عبدالعزيز عَنّْ آمال ماهر كنت بشوفها بالجيم

بعد ساعات من كسر الفنانة المصرية أمل ماهر صمتها ونفِيْ ما تردد عَنّْ غيابها، قررت الفنانة وائل عبد العزيز التأكيد على أنها بصحة جيدة -كَمْا أشار الفِيْديو- عبر منشور نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فِيْسبوك.

وأشار وائل عبد العزيز، شقيق النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، إلَّى أن أمل ماهر بصحة جيدة، مشيرًا إلَّى أنه شاهدها فِيْ الصالة الرياضية التي كانت تحضرها فِيْ منطقة المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة. قبل عام.

وأوضح وائل أن الفنانة كانت تمارس الرياضة بشكل متكرر فِيْ صالة الألعاب الرياضية، لكنها توقفت عَنّْ الحضور قبل أيام قليلة، وكتبت فِيْ تدوينة قصيرة لها، “أمل ماهر تعمل أمامي فِيْ صالة الألعاب الرياضية. تعطي شيئا بعيدا.”

وتأتي تصريحات وائل فِيْ هذا الوقت، بعد أن بعثت أمل رسالة لجمهُورها فِيْ فِيْديو مسجل قائلة “معجبي وعائلتي بخير، الحمد لله”.

وجهت الفنانة المصرية كل الشكر والتقدير للجمهُور الذي غمرها بحبهم لها، والخوف الذي شعرت به تجاههم، وعلقت “الحمد لله، وإن دل على شيء يدل على رضى ربنا عَنّْي، ثم لأرى كَمْ هُو كبير وعظيم الحب، أشكركَمْ من كل قلبي جمهُوريتي العربية “.

فِيْ نهاية حديثه ؛ وهنأت أمل الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو قائلة “كل عام وأنتم بخير، أنا بخير والحمد لله، انتظروني قريبًا”.

على جانبك؛ علق نقابة المهن الموسيقية على ظهُور الفنانة أمل ماهر، وقال الناطق الإعلامي بها طارق مرتضى فِيْ تصريحات تلفزيونية “وسائل التواصل الاجتماعي تضخم الوضع بلا داع، وأمل ماهر أكدت أنها مريضة بالفِيْروس. كورونا، ولم تكن هناك حاجة للنكسات التي حدثت، ودور السنديكاتو ليس غزو حياة الأعضاء، وأكدت أسرة الفنانة أنها بخير.

قبل بضعة أيام كررت الفنانة هاني شاكر، نفِيْها للخبر المتعلق بظروف اختفاء الفنانة أمل ماهر، وقالت إنها تواصلت مع عائلتها، بعد فشل محاولات الاتصال بها، وعلقت قائلة “تأكدنا أنها كانت كذلك”. حسنًا وبشكل كامل، والنقابة ليست جزءًا من التحقيق أو البحث الرسمي، وإذا استنكرتنا عائلتها لاختفائها فإننا بدورنا نبلغ السلطات الرسمية ”.