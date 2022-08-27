شكاوى من أسعار المدارس الأهلية استغلال وتناقض

مع اقتراب العودة إلى المدرسة، يشعر أولياء الأمور بالقلق إزاء الرسوم المدرسية، خاصة في المدارس الخاصة، والتي يخشون زيادتها في العام الدراسي الجديد 1444 هـ.

اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور من زيادة رسوم المدارس الخاصة هذا العام، لتعويض الخسائر التي تكبدتها هذه المدارس بسبب وباء كورونا.

استغلال المحطات الثلاث

قال أحد المغردين المدارس الخاصة تستغل الفصول الثلاثة برفع الرسوم، وفرض رسوم زائدة على أولياء الأمور.

وأضاف آخر أن التخفيض الذي قدمته المدارس الخاصة لأولياء الأمور خلال أيام فيروس كورونا والتعليم، رفعوه هذه الأيام، حيث زادت الرسوم المدرسية الخاصة هذا العام بين 20-30٪ على الأقل دون مبرر لهذه الزيادة.

وأكد مغرد آخر عدم قدرة العائلات على دفع رسوم المدارس الخاصة، خاصة أولئك الذين يغيرون منازلهم أو لديهم مخاوف أخرى.

ولفت آخر إلى ضرورة وضع معايير تحدد مستوى المدارس الخاصة وتحكم سقف رسومها، خاصة وأن ظهور بعضها جاء من دعم القروض الميسرة، لافتا إلى أنها تتعارض مع حقيقة أن رسومها طالب المرحلة الابتدائية 23 ألف ريال، فيما تبلغ رواتب أساتذته الجامعيين نحو 5000 ريال.

لا صحة في رفع رسوم المدارس الخاصة

من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الخاص عبدالعزيز الفهد، في وقت سابق، أنه لا صحة لجهود المدارس الخاصة لتعويض خسائر كورونا من خلال زيادة الرسوم المدرسية.

وقال الفهد، خلال تصريحاته على برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إنه لن يعوض ما حدث خلال فترة كورونا، حتى لو تضاعفت الرسوم الدراسية.

وأشار إلى أن المدارس الخاصة في المملكة هي الأرخص بين دول الخليج، مشيراً إلى أنه خلال 10 سنوات لا توجد مدرسة خاصة رفعت رسومها بنسبة 100٪. لأن المستثمرين في القطاع يأخذون بعين الاعتبار جاذبية مدارسهم للعديد من الشرائح.