شكاوى من عمليات نصب وسرقة باسم شركات حجز كبيرة

كشف العديد من المواطنين عن تعرضهم للسرقة من قبل محتالين نيابة عن شركات الحجز الشهيرة، بعد تقديمهم عروض أسطورية بخصومات كبيرة للعملاء، ثم سحب آلاف المبالغ من أرصدتهم المصرفية بعد معرفة معلومات حول بطاقات حساباتهم.

المنشآت

أطلق مواطنون بطاقة بعنوان “bookingcw” يكشفون فيها عن تعرض بعضهم للخداع والخداع من قبل عصابة محترفة في عمليات الاحتيال والسرقة، حيث يتصلون بالعميل ويأخذون معلومات البطاقة المصرفية بحجة التسجيل، ولكن بعد ذلك سحب الأموال من الأرصدة الخاصة بك.

حذر عالم أبحاث المواد المسرطنة الدكتور فهد الخضيري متابعيه على تويتر من الرد على رقم يبدأ بـ 011520، قائلاً إنها عصابة تستخدم أسماء شركات الحجز (الحجز والمسافر ..) لسرقة حجوزات العملاء. المعلومات ومن ثم سحب رصيدك.

حيلة السطو

وأصدر فهد البقمي، الأكاديمي المهتم بالتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، تحذيرا للمواطنين لاستخدام “الحجز” في الأيام المقبلة، مطالبا إياهم بأخذ الحيطة والحذر حتى لا يواجهوا عمليات السطو الجماعي.

وقال البقمي في تغريدة “احذر من الحيلة الجديدة التي يستغلها اللص. بعد الحجز يتواصلون معك على الواتساب ويحاولون إقناعك بأن Booking.com يطلب منك تأكيد تفاصيل بطاقتك حتى لا يرسلوا لك. سرقة “. أو ضاع، ويرسلون لك رابطًا وهميًا مشابهًا للرابط الرسمي وشعار الموقع حتى تضع تفاصيل بطاقتك، فيسرقون ما بداخلها “.

مناشدة

من جهته دعا مغرد السلطات الأمنية إلى المساعدة في استعادة الأموال التي استولت عليها هذه العصابة من خلال الخداع والخداع.

ونصح آخرون بعدم التعامل مع وسطاء غير معروفين واستبدال ذلك بحجز الفنادق واختيار أفضلها عبر الإنترنت لأنها طريقة مؤكدة لتوفير المال.