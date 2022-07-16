شكران مرتجى أعيش قِصَّة حب غير قابلة للزواج.. وتبكي على الهُواء

كشفت الفنانة شكران مرتجى، أنها تعيش حاليًا قِصَّة حب، لكنها لا تتوج بالزواج، بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولأن أوضاعها أصبحت أكثر صعوبة بسبب تقدمها فِيْ السن، مشيرة إلَّى أن هذه العلاقة جعلتها تستمر حتى الآن.

رفضت مرتجى الحديث عَنّْ زواجها السري عام 2008، معتبرة أنه أمر شخصي وخط أحمر لا يحق لأحد التدخل فِيْه، ولكن بالنسبة لها لم يكن الأمر سراً، لكنها أبعدته عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي، ولم ينشروا صورًا، لأن معظم العلاقات تنتهِيْ بـ “الخراب” بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مرتجى خلال ظهُورها الإعلامي فِيْ برنامج “كتاب الشهرة” إلَّى أنها تريد أن تنجب ابنة تعاملها كصديقة لها وتكبر معها، مشيرة إلَّى أن هذا جزء وحكَمْ من الله، وهناك حكَمْة. وراء هذه القضية.، وهِيْ بدورها تعيش شعور الأمومة مع أبناء شقيقتها والفنانة نانسي خوري. .

كَمْا أظهرت أنها لم تكن قلقة من إعجاب الجمهُور بها فِيْ الأدوار الكوميدية أكثر منه فِيْ الدراما، مبررة ذلك بقلة الممثلات الكوميدية، وندرة مثل هذه الوظائف، لافتة إلَّى أنها قدمت فِيْ الوقت نفسه أعمالا مهمة فِيْ الأدوار الكوميدية. مسرح.

وأشارت إلَّى أن المخرج هشام شربتجي فِيْ مسلسل “عائلة خمس نجوم” والفنان أيمن زيدان فِيْ مسلسل “جميل وهناء” هما من اكتشف موهبتها الكوميدية، حيث لم تتوقع أن تكون فنانة كوميدية ناجحة، مشيرة إلَّى أن الفنانة سامية الجزائري هِيْ الأولى فِيْ الأدوار الكوميدية فِيْ الوطن العربي إلَّى جانب أمل عرفة.

أعربت الفنانة السورية عَنّْ حبها العميق للفنان أيمن زيدان، حيث كان لها الفضل الكبير فِيْ البداية، بالإضافة إلَّى تواضعه فِيْ التعامل معها، إلا أنه لم يكن رجل أحلامها، على حد تعبيرها.

وقال أيضا إن مسلسل The Three Caballeros الذي عرض فِيْ رمضان الماضي وتعاونت فِيْه مع أيمن زيدان، يستحق اهتماما أكبر من شركة الإنتاج ومن المذيعين العرب لأنه يحتوي على كل مقومات النجاح.

وتحدث عَنّْ اعتزال الفنان نورمان أسعد، مبينا أن قراره كان صائبا بالنسبة لهذه الوسيلة وما تحتويه، لكنه يأمل فِيْ العودة للتمثيل مرة أخرى.

وأضافت مرتجى أنها تستطيع التفكير فِيْ الاعتزال عَنّْدما لا تستطيع تقديم شيء جديد، وعَنّْدما تشعر بالغربة فِيْ هذه البيئة التي عاشت فِيْها كل حياتها تقريبًا، وهِيْ ليست بعيدة عَنّْ اتخاذ هذا القرار فِيْ أي وقت، وهُو من الممكن ألا يتقاعد أبدًا.

وعلقت على الخلاف الذي دار بينها وبين الفنانة أمل عرفة، لأنها لم تختر أفضل فنانة بين أمل عرفة وماغي بو غصن، لافتة إلَّى أنها تهربت من السؤال، بسبب علاقتها القوية بهما، لكن قِصَّة عرفة. أعظم من ماجوي، وفِيْ الوقت نفسه حققت ماجي عبر السنين أن الأخيرة نجمة عظيمة فِيْ الوطن العربي، وهِيْ من جانبها لم تقصد الإساءة، لكن “المعجبين” هم المشار إليهم. مما يؤدي فِيْ بعض الأحيان إلَّى الخلافات.

كَمْا رفضت الزواج من رجل بصفات “أبو بدر” فِيْ “باب الحارة”، مؤكدة أن شخصية “فوزية” التي جسدتها لا تمثلها على الإطلاق، وهِيْ بعيدة كل البعد عَنّْها إلا أنها تكرهها. هذا النوع من النساء.

واعتبرت أن “باب الحارة” كان يجب أن يتوقف، لأن الجمهُور سئم منه، لذا هِيْ بدورها لا تشارك فِيْه وتظهر فِيْه من الجزء التاسع، لأنها قالت “كفى. “

وتمنى مرتجى أن تكون قد جسدت دور الفنانة سلافة معمار فِيْ فِيْلم “زمن العار”، حيث وصفته بأنه من أجمل الأدوار فِيْ الدراما العربية، إلا أن معمار ظهرت من خلاله بطريقة إبداعية.

وعبر عَنّْ سعادته العميقة بالأصداء الإيجابية وحب الجمهُور فِيْ مسلسل “معلق” من تأليف يامن حجالي وعلي وجيه وإخراج سيف الدين السبيعي، حيث وصف الأخير بأنه صديقه القديم، معربا عَنّْها. حب العمل الدائم معه، والإشارة إلَّى أنها تشعر “بالضيق والغيرة” عَنّْدما لا تحضر معه فِيْ أي وظيفة.

وقال أيضًا إنه استطاع تحقيق التوازن بين جميع الأعمال والشخصيات التي قدمها خلال شهر رمضان الأخير، رغم تنوعها، معتبراً إياها “أذكياء”، ودليل على أنه يبذل مجهُودًا كبيرًا فِيْ الشخصية.

وأكد أنه استطاع أن يحافظ على شكراً المحبة والمتواضعة فِيْ الوسط الفني، لأن تلك الطبيعة جزء منها، ورغم تعرضها لمواقف أسيء فهمها إلا أنها لم تتغير.

كَمْا تحدثت عَنّْ سبب استبعادها من الدراما العربية المشتركة، موضحة أن ذلك قد يكون بسبب الشكل أو السن من وجهة نظر المنتجين، لكنها تشعر بتحسن، إلا أن معظم الأعمال المشتركة فِيْها. البطل سوري والبطلة لبنانية الجنسية.

ولفتت إلَّى أن الفتى الذي يسكن فِيْ شكران هُو الذي يسيطر عليها أكثر من المرأة الشهِيْرة، وتضررت بسببه، لأنها تتحدث دون تفكير وتتصرف بعفوية.

وانهارت الفنانة بالبكاء على فقدان والدتها، مشيرة إلَّى أنها لا تستطيع قبول الأمر حتى الآن، لكنها آمنت بحكَمْ الله، وتوفِيْت والدتها بسبب تقدمها فِيْ السن، كَمْا أنها لم تعاني من أي مرض، ووصفت شعره بعبارة “كسرت روحي”، كَمْا بعث برسالة شوق إلَّى والده المتوفى.