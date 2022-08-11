شكل العالم يتغير.. تغير المناخ يذيب خليج جليدي صمد 900 عام

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون فِيْ معهد وودز هُول لعلوم المحيطات فِيْ ماساتشوستس عَنّْ تراجع غير مسبوق للأنهار الجليدية فِيْ خليج مين.

كان خليج مين أحد الأماكن المتجمدة ويقع على المحيط الأطلسي على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية فِيْ الطرف الشرقي من ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وبحسب موقع بانجور ديلي، كشفت الدراسة، التي أوردتها مجلة كوميونيكيشنز إيرث آند إنفِيْرومنت، أنه خلال القرن الماضي، شهدت الأنهار الجليدية فِيْ هذا الخليج انخفاضًا كبيرًا بسبب تغير المناخ، حيث استمرت طبيعتها تقريبًا لمدة تقارب. تم عكس 900 سنة.

سبق للعلماء أن حذروا فِيْ دراسات سابقة من أن هذه المنطقة من قارة أمريكا الشمالية أكثر تأثرًا بالحرارة نتيجة لتغير المناخ أكثر من أي مكان آخر فِيْ العالم.

نظرًا لعدم وجود بيانات طويلة الأجل حول المعدل السنوي للتأثر الحراري بمنطقة الخليج، فقد استغل العلماء بعض الأحياء المائية فِيْ المنطقة ودرسوها، وتحديداً البطلينوس الصلب.

يعيش هذا الحيوان فِيْ أصداف تحتاج إلَّى سنوات عديدة لينمو، وقد استفاد العلماء من دراسة معدلات نظائر الأكسجين فِيْ هذه الأصداف لتحديد التغيرات طويلة المدى فِيْ درجات حرارة المياه وملوحتها فِيْ المنطقة لرصد مدى تلقي مياه البحر. المياه العذبة نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية فِيْ الخليج على مدى السنوات الماضية.

من خلال هذه الدراسة، تمكن العلماء من رصد ما يصل إلَّى 1000 عام من تاريخ هذه المنطقة، وتطوير نموذج مناخي محاكى، والذي كشف عَنّْ معدل الذوبان المثير للقلق الذي تعرضت له هذه المنطقة فِيْ القرن الماضي.