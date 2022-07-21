شكوك حول مشاركة الونش في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر

يواجه فريق الزمالك الكروي الأول أزمة كبيرة قبل ساعات من انطلاق مباراة الدرجة الأولى أمام الأهلي في نهائي كأس مصر.

وتمثلت الأزمة في العديد من الأنباء المتداولة حول إصابة محمود حمدي “الونش” مدافع الزمالك قبل ساعات قليلة من المباراة.

وقال مراسل قناة “أون تايم سبورتس” إن هناك شكوكاً حول إصابة محمود حمدي الونش قبل مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

حرص الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل، الثنائي الأول لفريق نادي الزمالك الكروي، على دعم زملائهما قبل نهائي كأس مصر.

ونشر حامد وأبو جبل صورة لفريق الزمالك عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بدوي من القلب والنخيل، في إشارة إلى دعم الفريق أمام الأهلي.

يتحول انتباه جمهور كرة القدم إلى استاد القاهرة الساعة 9 مساءً لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر في تمام الساعة 9 مساء الخميس 21 يوليو بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر سيبثها أون تايم ديبورتيس