شكوك حول مشاركة زيزو في تشكيل الزمالك أمام المحلة

كشفت قناة الزمالك، عن شكوك حول مشاركة أحمد سيد زيزو ​​، أول لاعب لفريق كرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام غزل المحلة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ينطلق موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة ظهر اليوم السبت 16 يوليو في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الزمالك وغزل المحلة في السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وقال خالد لطيف لقناة “الزمالك” “أحمد سيد زيزو ​​أصيب في التدريبات الأخيرة وشعر بالإرهاق”.

وأضاف “تم إدراج أحمد سيد زيزو ​​في قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة، بعد التأكد من جاهزيته”.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تبث قناة “اون تايم سبورت” الفضائية المفتوحة مباراة الزمالك وغزل المحلة، غدا السبت، في الدوري العام.

وشهد فندق سكن لاعبي الزمالك الذي يستضيف الفريق والجهاز الفني استعدادًا لمباراة المحلة، لافتات معلقة من نجوم الأهلي والبرتغالي جوزيفالدو فيريرا.

استقبلت الجماهير محمود شيكابالا قائد الفريق والجهاز الفني واللاعبين بهتافات حماسية.

غياب الزمالك أمام غزل المحلة

ويغيب عن الزمالك أمام المحلة كل من “محمد عبد الشافي، محمد أشرف” رقة “، سيف فاروق جعفر، عمر السعيد ويوسف أسامة بسبب الإصابة.

قائمة الزمالك لمباراة غزل المحلة

حراس المرمى محمد عوض – محمد نديم.

الدفاع محمود حمدي “العاهرة” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في الوسط الإمام عاشور – إسلام جابر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شكابالا” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي.

الهجوم سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 54 نقطة، في 24 مباراة، و 14، وخسر 4، وتعادل 3 مرات.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وفاز في 5 وخسر 8 وتعادل 11.