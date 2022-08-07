شكوى أبوجبل ضد النصر السعودي.. الحارس مهدد بالإيقاف

تلقى محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك السابق لكرة القدم، ردًا صادمًا من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن شكواه ضد فوز السعودية.

وأوضح المستشار أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، في تصريحات متلفزة، أن عدم تسجيل محمد أبو جبل في قائمة نادي النصر لا يخول اللاعب تقديم شكوى ضد الدولي.

وأشار إلى أن نادي النصر له الحق في عدم تسجيل المرافق وعدم وجود مخالفة قانونية بحقه، مؤكدا أن إظهار العقد سيكون العامل الحاسم في الأزمة، موضحا أنه في حال ثبوت أن العقد غير صحيح. التي تم إنهاؤها من قبل النصر، سوف يطلب منها دفع كامل قيمة العقد لأبو جبل.

وتابع “لكن إذا ثبت الانتصار أن اللاعب مخطئ، فسيتم تهديده بالإيقاف لمدة 4 أشهر، لأن القرار بشأن تلك العقوبة لن يصدر الآن وسيستغرق وقتًا طويلاً”.