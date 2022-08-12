شكوى جديدة من الأهلي ضد مرتضى منصور

تقدم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد القلعة الحمراء، عبر قناة ناديه.

أصدر النادي الأهلي بيانا كشف فيه تفاصيل الشكوى الجديدة المرفوعة ضد مرتضى منصور.

وجاء البيان على النحو التالي

رفع النادي الأهلي تقريراً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك ؛ لمخالفة القواعد والتشريعات وضوابط العمل الإعلامي وقواعد سلوك الإعلام الرياضي، كما صرح بذلك رئيس نادي الزمالك في محادثاته الهاتفية الأخيرة مع القناة.

وما ورد في هذه التدخلات من تجاوزات وشتائم واتهامات كاذبة وكلمات أجنبية يعاقب عليها القانون ضد رئيس الأهلي ومدير الكرة بالنادي.

يضاف إلى ذلك أن رئيس الزمالك يبتعد عن قيم المجتمع المصري، ويهين سمعة الأسرة، وينهك حياء المواطنين من حيث أنه لا ينبغي أن يكون صادرًا عن شخص تجاوز السبعين عامًا.

بالإضافة إلى استفزاز الملايين من جماهير الأهلي ومحاولة إثارة الفتنة في الشارع الرياضي، إلى جانب ما وصفه البعض بالسخرية من الأحكام القضائية النهائية.

خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية، منذ 3 أيام، حكماً بحقه في المخالفة رقم 430 لسنة 2022، بعدم وجود مستأنف اقتصادي، مع حبس شهر مع العمل.

وإجباره على دفع أتعاب المحامين بتهمة السب والقذف وتحدي الأعراض ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وإزعاج سمعة العائلات والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الحكم النهائي لم يتم. نفذت حتى الآن “.