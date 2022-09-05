شكوى رسمية من الاتحاد.. قضية “جديدة” فِيْ الشارع السعودي!

وبحسب آخر الأخبار الصحفِيْة، قدم نادي الاتحاد، فِيْ ساعة مبكرة من يوم الاثنين، شكوى رسمية، الأمر الذي من شأنه أن يفاجئ الشارع الرياضي السعودي.

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يمر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بأوقات عصيبة فِيْ موسم 2023، بعد إيقاف المغربيين عبد الرزاق حمدالله ومهند الشنقيطي، وسقوط زملاء المدرب البرتغالي نونو سانتو فِيْ فخ 0-0. التعادل مقابل الصفقة.

شكوى رسمية من الاتحاد .. قضية “جديدة” على الشارع السعودي!

كشف المنفذ الإعلامي وليد الفرج، عبر البرنامج التلفزيوني “أكشن مع وليد”، أن الاتحاد أرسل رسالة رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأحد.

وأوضح أن مجلس إدارة الرئيس أنمار الهِيْلي اشتكى فِيْ الخطاب الرسمي المرسل إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهُو قانون قانوني معترف به فِيْ المجتمع الرياضي، مضيفا أن الشكوى سببها اعتاد هذا الشخص على “تسريب” ما يحدث فِيْ الدوري السعودي لكرة القدم. نادي الاتحاد للاعلام.

وشدد على أن ما تقوم به هذه الجمعية القانونية ليس فقط تصفِيْة، بل يتلقى أيضًا اتهامات بـ “التشهِيْر” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يشار إلَّى أن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم جمع 4 نقاط فِيْ المباراتين اللتين خاضاها فِيْ دوري “روشن” السعودي.