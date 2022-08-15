شكوى قطرية “تطرد” الهلال من أبطال آسيا.. حَقيْقَة العقوبة التاريخية

شكوى قطر تطرد نادي الهلال من دوري أبطال آسيا 2022. انتشر الخبر بسرعة كبيرة، فِيْ الساعات الماضية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

تأهل الهلال إلَّى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022 ؛ وسيحدد مَوعِدا حارا ضد فريق كرة القدم الأول للنادي الإماراتي، الأهلي دبي، فِيْ 3 فبراير.

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وبحسب هذا الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم الدحيل بشكوى رسمية ضد الهلال لدى الاتحادين الدولي والآسيوي ؛ اتهم بتحريض النجم البلجيكي إدميلسون جونيور على مغادرة الفريق الأول لكرة القدم وارتداء قميص الزعيم.

وبحسب ما تم تداوله، دخل الهلال فِيْ مفاوضات “سرية” مع إدميلسون. وافقوا على دفع الشرط الجزائي فِيْ عقد اللاعب مع الدحيل، والمقدر بـ 20 مليون يورو، قبل حرمان القائد من العقود.

* حَقيْقَة “شكوى” الدحيل ضد نادي الهلال

من جهته، كشف الإعلامي القطري خالد جاسم، عَنّْ قيام الدحيل برفع شكوى رسمية ضد الهلال، أمام الاتحادين الدولي والآسيوي.

ونفى جاسم فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، وجود أي شكوى من قبل العملاق القطري ضد زعيم السعودية وآسيا ؛ قال “هذا شائع”.

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وأوضح الصحفِيْ القطري الكبير أن الهلال كان يريد بالفعل التوقيع مع إدميلسون، ولكن قبل 3 سنوات، وانتهى الأمر تمامًا.

الجدير بالذكر أن إشاعات إدميلسون ؛ يحدث ذلك بعد أن أعلنت محكَمْة التحكيم الرياضي (TAS) أن النجم البرازيلي غابرييل فرانكو قد رفع شكوى ضد الهلال ؛ وبسبب قيام إدارة فهد بن نافل بسحب العقد معه رغم توقيع عقود أولية بينهما.

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