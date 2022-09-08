[شلون اطلع] نتائج الثالث متوسط 2022 واسط الدور الثاني في العراق ،أعلنت وزارة التربية العراقية في مساء اليوم الخميس ال8 من سبتمبر النتائج الرسمية والمعتمدة للصف الثالث المتوسط لعدد الطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول بنجاح ،كما ووضعت النتائج على صيغة ملفات pdf تسمح لطلاب المحافظة الواحدة البحث عن رقم المقعد الخاص بالطالب ومعرفة النتيجة وكشف الدرجات.

نتائج الجولة الثانية من المتوسط ​​الثالث

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية قبل أيام انتهاء الجولة الثانية من امتحانات الصف الثالث المتوسط ​​للعام 2022، وبعدها بدأ الطلاب بالبحث عن النتائج، خاصة مع توقع واسع النطاق بظهُور النتائج بعد يومين. انتهت الامتحانات، لكن النتائج كانت بطيئة فِيْ الظهُور، وظهُور الوحي كان فِيْ الآونة الأخيرة، ولم يمض وقت طويل.

سوف نتابع معك معدلات نجاح الطلاب حسب البيانات التي استفسرنا عنها والتي ظهرت حتى الآن، وفِيْ حين أن معدلات النجاح فِيْها قد لا تمثل حقًا معدلات النجاح فِيْ كل العراق، فإنها ستعطينا مؤشرًا إذا كان هناك كانت مساعدة من المعلمين كَمْا تدعي العديد من المواقع الإخبارية اتصل بنا أو إذا لم تكن هناك مساعدة، تابعنا.

متوسط ​​معدلات نجاح نتائج الجولة الثانية والثالثة 2022

كَمْا نعلم نتائج الجولة الأولى بالمرحَلْة المتوسطة الثالثة كانت صادمة، حيث التحق عدد كبير جدًا من الطلاب الذين شاركوا فِيْ امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022، ويرجع ذلك إلى ضعف التصحيح وقلة الحضور. يساعد. مع الطلاب، وتم تعديل درجات العديد من الطلاب فِيْ نتائج الجولة الأولى للاعتراضات بسبب ذلك.

أما بالنسبة للطلبة الذين دخلوا امتحانات الدور الثاني وبحسب المحافظات التي تم تقديمها فقد وجدنا تباينا فِيْ نسب النجاح مثل:

هناك العديد من المدارس التي ظهرت حتى الآن ولديها معدلات نجاح عالية جدًا، حيث تجاوزت معدلاتها 90 بالمائة.

هناك العديد من المدارس الأخرى التي تقل معدلات نجاحها عن 40 إلى 60 بالمائة.

وعندما تظهر جميع نتائج الحكام، سنعرف متوسط ​​معدلات النجاح الإجمالية بين الطلاب، لكن المؤشر الذي لدينا الآن هُو أن هناك بالفعل مصححين يساعدون الطلاب، وآخرون لم يساعدوا معهم، وفِيْ حالة اقتراب درجاتك من النجاح، قدم اعتراضًا على الفور.

رابط نتائج المتوسط ​​الوزاري الثالث 2022

وسنلتقي بكَمْ منسق الاتصال الوزاري لجميع المحافظات (اربيل، دهُوك، كربلاء، ذي قار، القادسية، السليمانية، المثنى، البصرة، صلاح الدين، ديالى، نينوى، النجف، ميسان، كركوك، مبارك) بحَلْول العام. 2022 بسهُولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

اذهب الى الموقع العام لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اضغط على الاخبار للحصول على عناوين التعليم فِيْ المحافظات او بغداد.

ثم اضغط على القسم الذي ينتمي إليه الطالب.

ثم اضغط على أيقونة رَابِطْ وحدة الوزارة.

فِيْ قائمة المحافظات ابحث عن المدرسة ثم ابحث برقم اختبار الطالب.

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 واسط

وسوف نتعرف معكَمْ على كيفِيْة الوصول إلى النتيجة فِيْ محافظة واسط على الفور من خلال موقع النتائج الخاص بنا، وذلك من خلال الخطوات التالية

ادخل إلى موقع النتائج بعد البحث

اضغط على نتائج المتوسط ​​الثالث الجولة الثانية 2022.

ثم اضغط على أيقونة عرض محافظة واسط.

ابحث عن المدرسة فِيْ مربع البحث.

أدخل نص المدرسة فِيْ pdf.

ثم اكتب اسم الطالب فِيْ وظيفة البحث للعثور على النتيجة.

[شلون اطلع] نتائج الثالث متوسط 2022 واسط الدور الثاني في العراق كما أعلن المسؤولين في الوزارة عن إعلان النتائج لعدد كبير من المحافظات في نفس الوقت بالإضافة الى شرح مبسط لكيفية حصول الطالب على نتيجته والرد على استفسارات والشكاوي المقدمة من أولياء الأمور.