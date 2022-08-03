“شماتة فِيْ حمد الله”.. رومارينيو يهز الاتحاد بعد عقوبات الاحتراف

تسبب البرازيلي رومارينهُو، مهاجم فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، فِيْ جدل كبير فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد قرارات لجنة الاحتراف وشروط اللاعبين، فِيْ قضية النصر، ضد قلعة. العميد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

* الصورة المثيرة للجدل لرومارينهُو

ونشر رومارينهُو صورة عبر حسابه بموقع “انستجرام” جمعها مع مواطنه البرازيلي إيغور كورنادو صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد.

وعلق رومارينهُو، الذي انضم إلَّى الاتحاد فِيْ صيف 2022، على الصورة ؛ قائلا، “افرحوا واستمتعوا”.

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تفاعل الملايين من جماهِيْر النصر مع تعليق النجم البرازيلي الذي جاء بعد قرارات لجنة المحترفِيْن.

وقالت جماهِيْر الناصرية إن عددا كبيرا من نجوم الاتحاد يشعرون “بالسعادة” بعد اعتقال زميلهم الحمد الله.