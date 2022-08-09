شمس الأسطورة بدون حجاب فِيْ أحدث جلسة تصوير

كثير من النجمات اللواتي يقررن خلع النقاب أو النقاب بشكل مفاجئ وبدون مقدمة، لكنهن عادة ما يتلقين نصيبهن من التعليقات المؤذية والمسيئة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن قرار ارتداء الحجاب أو خلعه يعتبر من الموظفِيْن للغاية. .

نشرت مؤخرا شبكة التواصل الاجتماعي السعودية الشهِيْرة شمس الأسطورة، مع متابعيها عبر حسابها على سناب شات، مقطع فِيْديو من آخر جلسة تصوير لها، ظهرت فِيْه من دون حجاب.

ظهرت شمس الأسطورة فِيْ إعلان لأحد متاجر الأزياء النسائية، مرتدية بدلة حمراء، كاشفة عَنّْ شعرها، بينما تتبنى تسريحة شعر منخفضة.

وأبدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من قيام شمس بهذه الخطوة، خاصة أنها نفت ذات مرة خلع حجابها.

منذ إطلاق هذا الفِيْديو، تعرضت شمس لوابل من التعليقات المسيئة والمسيئة، ومن ناحية أخرى، أشار البعض إلَّى أن طلاق شمس من زوجها الإعلامي تركي القرني، قد يكون السبب وراء ذلك. لها. تقرر إزالة الحجاب.

وكانت شمس قد أثارت الجدل فِيْ وقت سابق بنشرها خطأ صورة لها من دون حجاب، لكنها حذفتها بعد دقائق قليلة.

فِيْ ذلك الوقت رد سماش على هجوم المعجبين بقوله “إذن هذا ليس عرض وصورة جميلة أستطيع تنزيلها. حان الوقت لتنزيل صورة لابد أن تكون جميلة وجذابة وكاملة حتى لا يهدأ عقلك”. اذهب بعيدًا. “بعيدًا الصورة ليست كاملة لأن بعض الأشخاص تحدثوا على عجل ولا يفهمون … أنا فِيْ الملهى والجوال فِيْ يدي أرى الخاطف، الكاميرا فتحت، لا أعرف كَيْفَ، واتصل بي تركي … حصلت على إجابة عَنّْ لغتي التركية.

وعلق شمس “أتحدى أي شخص فِيْ الحياة إذا تم تنزيل صورة له عَنّْ طريق الخطأ. لا داعي يا جماعة للإهانة والتشكيك فِيْ النوايا”.

وأضاف حينها “الصورة التي نشرها لم تستغرق دقيقة للتنزيل، والله يكفِيْني، ونعم الوكيل الذي نشرها يفعلها فِيْ ذاكرتك. اللي نشرت صورتي بدون حجاب “. ، نزلت عَنّْ طريق الخطأ ولم أستغرق دقيقة وأنظفه، لكنني لا أسامحك “.