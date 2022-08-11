شمس الأسطورة تحسم حَقيْقَة خلع حجابها.. وإمكانية عودتها لطليقها

ردت شبكة التواصل الاجتماعي السعودية الشهِيْرة، شمس الأسطورة، على الأنباء التي انتشرت حول قرارها بخلع حجابها بعد الظهُور بدونه فِيْ إطلالاتها الأخيرة، وسط تعليقات من متابعيها بأن الخطوة حدثت بعد انفصال زوجها.

وقالت الأسطورة إن قرار خلع حجابها كان خطأ وأنه نوقش بسبب قلة التدقيق من قبل بعض المتابعين أنها غيرت شكل حجابها مثل “ربطة عَنّْق الظهر”.

وأضافت النجمة السعودية أنه بسبب أن ربطة العَنّْق كانت سوداء مثل شعرها، بدا الأمر وكأنه خلع حجابه، بينما طالب الآخرين فِيْ الوقت نفسه بعدم الحديث عَنّْ الدين.

وأوضحت شمس أنها تجاهلت مؤخرًا التعليقات السلبية عَنّْها، بشكل “غادر”، مشيرة إلَّى أن من يعلقون أحرار فِيْ ردودهم، ومن يظن أنهم سيئون أو صالحون، علقت “أنا آخذ أعمالهم الصالحة وأنا. خذ سيئي “.

وتناولت فِيْ حديثها، ردًا على استفسارات بعض المراقبين، إمكانية عودتها إلَّى زوجها السابق الوسيط تركي القرني، وقالت إن هذه الخطوة انتهت ومستحيلة بالنسبة لها. ارجع اليه

ورفضت الخوض فِيْ أسباب طلاقها من القرني، مؤكدة أن هذه الأمور خاصة، مشيرة إلَّى أنها تطمح للزواج من رجل يجب أن يكون “ثريًا جدًا” فِيْ المستقبل.

وكانت شمس الأسطورة قد ظهرت بين متابعيها عبر حسابها على “سناب شات”، فِيْ جلسة تصوير ظهرت فِيْها من دون حجاب، فِيْ إعلان لمتجر أزياء نسائي، مرتدية حلة حمراء، وهِيْ تتبنى تسريحة شعر منخفضة الكعكة. .

وأبدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم لقيام شمس بهذه الخطوة، ولم تسلم من الهجوم، خاصة أنها نفت ذات مرة خلعها للحجاب.

كَمْا أثارت الجدل من قبل بعد أن سُربت صورة لها بدون حجاب بالخطأ، لكنها حذفتها بعد بضع دقائق.

فِيْ ذلك الوقت علق سماش على هجوم المعجبين بقوله “إذن هذا ليس عرض وصورة جميلة يمكنني تنزيلها. حان الوقت لتنزيل صورة لابد أن تكون جميلة وجذابة وكاملة حتى تفكر بها”. لا تذهب بعيدا الصورة ليست كاملة لان بعض الناس تحدثوا على عجل ولا يفهمون … انا فِيْ النادي والجوال بيدي يشاهد الخاطف والكاميرا فتحت ولا اعلم كَيْفَ، واتصل بي تركي … تلقيت إجابة على لغتي التركية.