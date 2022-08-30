شمس الأسطورة تنشر أجواء حفل زفاف.. هل تزوجت مجددًا

طرحت شبكة التواصل الاجتماعي السعودية الشهِيْرة، شمس الأسطورة، التساؤل بين الجمهُور عما إذا كان قد تزوج أو عاد لمطليقته الطبية، تركي القرني، بعد أن وثق أجواء حفل زفاف لم يتضح أصحابها.

قامت شمس بتوثيق مقاطع حفل زفاف عبر حسابها على سناب شات، دون الخوض فِيْ التفاصيل، لكن يبدو أنها هِيْ التي احتفلت بزفافها، خاصة أنها نشرت صورة رمزية لخاتم الزواج وكتبت تعليقًا، إلَّى جانب ذلك قالت ” أتمنى أن تحب بعضكَمْا بعضًا “، فِيْ إشارة إلَّى علاقتهما، مرة أخرى عَنّْ الحب.

كَمْا ظهر شمس الأسطورة فِيْ مقطع فِيْديو أثناء دخوله قاعة أفراح فندق الإمبراطورة الدار البيضاء فِيْ المملكة العربية السعودية وكان جزءًا من مجموعة متنوعة من حلقات الحفل.

وفِيْ فِيْديو آخر رقصت وغنت فِيْ السيارة مع صديقها الذي لم يتفاعل معها، ومقطع فِيْديو لها وهِيْ ترقص داخل قاعة الزفاف.

من ناحية أخرى، تكهن معلقون بأن الإعلامية السعودية الشهِيْرة لم تتزوج، بل روجت لقاعة الأفراح، بارتداء فستان العروس وظهُور العريس معها، الذي لم يتم التعرف على هُويته، ونشر أيضًا غرفة الجناح. لقد حجزت بعد الحفل.

كانت أسطورة الشمس راضية عَنّْ الصمت

وسط الاستجواب العام، لم يحسم شمس الأسطورة الأمر، فِيْ مواجهة تعليقات مختلفة ممن اعتبروا أنه تزوج من جديد، وآخرون أشاروا إلَّى عودته مع زوجته السابقة، واعتبر ثالث ذلك. كانت تروّج لصالون الأعراس لا مثيل له.

افترق شمس الأسطورة وتركي القرني فِيْ حزيران الماضي

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية الشهِيْرة قد أكدت رسميًا انفصالها للمرة الثانية عَنّْ زوجها تركي القرني، فِيْ يونيو الماضي.

ونشرت وقتها مقطع فِيْديو يظهر فِيْه زوجها السابق يتحدث عَنّْ انفصالهما، مؤكدة أنه لا يريد ذلك، بل إنها أمنية شمس.

وطالب تركي القرني الجمهُور وقتها بالكف عَنّْ اتهامهم قائلا دعوني أقصر حاجة لكَمْ حتى تستريحوا، أعترف بحبي لشمس. .

وعلقت شمس الأسطورة على الفِيْديو مؤكدة الطلاق الرسمي بينها وبين تركي القرني قائلة “تلقيت هذا الفِيْديو من حساب تركي حتى يستريحوا كَمْا قال ويعلمون أن تركي لم يكن من أراد”. الطلاق. .