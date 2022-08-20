شمس الكويتية أسعد أوقاتي فِيْ المقابر

فاجأت الفنانة الكويتية شمس الجمهُور بتصريحاتها الأخيرة، بعد أن كشفت أنها تغلبت على خوفها من الموت من خلال التواجد المستمر فِيْ المقابر، مشيرة إلَّى أن أسعد لحظات حياتها كانت عَنّْدما كانت فِيْ المقبرة.

وقال شمس الكويتي فِيْ مقطع فِيْديو أثناء حديثه مع أصدقائه “عَنّْدما كنت فِيْ ألمانيا كانت أسعد لحظاتي فِيْ المقبرة، أقسم بالله … أنوي القيام برحلة لمدة 3 أيام للنوم وتناول الطعام. ويشرب … أبي يعلم أن الناس يتغلبون على الخوف من الموت.

وتابع “سأجلس وأرتاح وأكل وأشرب .. فِيْ المقابر المسيحية أحمل موسيقاك، وفِيْ قبور المسلمين أحمل القرآن”.

كَمْا كشفت الفنانة الكويتية عَنّْ قيمة أعلى راتب حصلت عليه، مشيرة إلَّى أنه بلغ نحو 800 ألف دولار، مقابل مشاركتها فِيْ حفل كبير، ما دفعها للتخلي عَنّْ جولة مقررة خارج البلاد.

وأعرب عَنّْ فخره بقيمة راتبه الإعلاني، ووجه رسالة للمعلنين، معتبرا أن راتبه الإعلاني يتطلب من المالكين بيع أعمالهم لدفع قيمة إعلاناتهم.

لقيت تصريحات شمس تجاوبا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين إياها لتعمد إثارة الجدل والخروج عَنّْ المألوف، سواء فِيْ أفعالها أو أقوالها، على حد قولهم.

احتفل شمس مؤخرًا بوصول فلتره على تطبيق Snapchat، الذي يحصد مليار مشاهدة.

ونشر مقطع فِيْديو ظهر فِيْه وهُو يركض فِيْ الشارع ويصرخ بطريقة وصفها الكثيرون بالجنون، أثناء تسجيله بثًا مباشرًا.

وعبر عَنّْ سعادته الكبيرة بهذا النجاح قائلاً “وصلت إلَّى المليار، غير مصدق. وصلت إلَّى المليار لفلتر Snapchat الخاص بي. وصل المليار عالمياً. شكراً لكل من ساعدني لأن الفلتر لم يصل فقط … العالم العربي ولكن العالم كله. سيدي شكرا شكرا لكَمْ.

كثيرا ما يثير شمس الجدل بين متابعيه بمظهره، إذ سبق له أن أطلق موجة كبيرة من الجدل بالحديث عَنّْ أسرار عالم الفن، زاعمًا أنه مليء بالإيذاء والسكر والانحلال الأخلاقي.

كَمْا اعترفت فِيْ وقت سابق بأنها أرادت اختبار فكرة الموت، لأنها دفنت نفسها، لمعرفة ما إذا كان الشخص يشعر بالخوف فِيْ تلك اللحظات عَنّْدما يرقد بمفرده “بقيت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقة، وكان وجهِيْ يبدأ على السطح، لكنني قررت أن وجهِيْ مدفون … وشعرت بالأمان والأمان، وشعرت أن العالم كله خدع وكذب … وشعرت أنني سأكون فِيْ يدي الله ورحمته أعظم من أخطائي “.