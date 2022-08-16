شمس تونس.. هل تعوض دول أوروبا عَنّْ غاز روسيا

تخطط شركة تونور البريطانية للطاقة المتجددة لاستثمار 1.5 مليار دولار فِيْ بناء محطة للطاقة الشمسية فِيْ تونس.

قالت وكالة أنباء تونس إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن المحطة تبلغ طاقتها 500 ميغاوات للتصدير إلَّى أوروبا.

وأضافت أن الخطة أعلن عَنّْها دانيال ريتش الرئيس التنفِيْذي للشركة المتخصصة فِيْ الطاقات المتجددة خلال لقاء مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد بالعاصمة التونسية اليوم.

أظهرت الحرب فِيْ أوكرانيا مدى اعتماد أوروبا على الغاز الروسي لتوليد الكهرباء. قبل اندلاع حربها على أوكرانيا فِيْ فبراير من هذا العام (2022)، وفرت موسكو ما يصل إلَّى 40٪ من احتياجات أوروبا من الغاز، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

مع تصاعد التوتر بين الطرفِيْن، تتدافع الدول الأوروبية لإبرام صفقات لاستيراد الغاز من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، فِيْ ظل ارتفاع قياسي فِيْ الأسعار مع خفض روسيا للإمدادات، وفقًا لـ Energy Voice.

قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز المملوكة للدولة يوم الثلاثاء إن أسعار الغاز فِيْ أوروبا قد تقفز 60 بالمئة إلَّى أكثر من أربعة آلاف دولار لكل ألف متر مكعب هذا الشتاء، بينما استمر إنتاج الشركة وصادراتها فِيْ التراجع وسط العقوبات الغربية.

كانت تدفقات الغاز من روسيا، أكبر مورد لأوروبا، عَنّْد مستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق طريق عَنّْدما أرسلت موسكو قوات إلَّى أوكرانيا فِيْ فبراير وبعد العقوبات التي أثارت خلافًا بشأن معدات خط أنابيب نورد ستريم 1. نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغاز.

وقالت “غازبروم” إن “أسعار الغاز الأوروبية للمبيعات الفورية وصلت إلَّى 2500 دولار (لكل ألف متر مكعب). وبحسب تقديرات متحفظة، إذا استمر هذا الاتجاه فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار لكل ألف متر مكعب هذا الشتاء”.

أغلقت أوكرانيا أحد طرق تصدير غازبروم إلَّى أوروبا بينما خفضت الشركة الإمدادات إلَّى 20 فِيْ المائة فقط من قدرة خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ألمانيا وسط نزاع على المعدات.

وقالت جازبروم فِيْ بيان إن إجمالي صادرات الغاز تراجعت 36.2 بالمئة إلَّى 78.5 مليار متر مكعب بين الأول من يناير كانون الثاني و 15 أغسطس آب وتراجع الإنتاج 13.2 بالمئة إلَّى 274.8 مليار متر مكعب مقارنة بمستوياته قبل عام.