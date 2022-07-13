شهاب يفاجئ مروة راتب بالورود فِيْ تركيا.. والأخيرة تبكي اتركوني بحالي

جدد موقع التواصل الاجتماعي الشهِيْر، شهاب مرتضى غفوري، الملقب بـ “إنستجرام سالت”، محاولاته الاعتذار للفنانة ومصممة الأزياء السورية مروة راتب، بعد الأزمة التي اندلعت بينهما قبل شهر ؛ بعد أن قلد شهاب مروة بشكل دفعها إلَّى التهديد بمقاضاته ومقاضاته وجدتها.

جاء الاعتذار مباشرة هذه المرة، عَنّْدما التقى شهاب بمروة فِيْ تركيا، التي كانت تحمل معه باقة من الورود الحمراء، لكن مروة رفضت بشدة اعتذارها قائلة “هذا النقص فِيْ الأدب لا يفِيْدك، كل الناس يعرفون أن هذه الأفلام” يجلسون فِيْ الاتجاه والشهرة ورائي. إذا كنت شخصًا أمينًا، فقد مضى وقت طويل منذ أن قبلت اعتذارك “.

وأضافت غاضبة “كَمْ مرة تخطئ وترد على اعتذارك، وأنا أقبل اعتذارك وتكرر نفس الخطأ، أقسم بالله إن لم تشاهد شيئًا تريده”.

وثق شهاب، عبر حساباته على مواقع التواصل، اللحظة التي تعقب فِيْها مروة فِيْ الشارع، حيث أشار إلَّى أنه علم بموقعها من خلال مقاطع الفِيْديو التي نشرها على حسابه على سناب شات.

ووصف شهاب مصمم الأزياء السوري بـ “السيء” بعد رفضها مسامحته لإلقاء الورود فِيْ الشارع ورفضه الحديث معه، مشيرًا إلَّى أنه نادم على مبادرته حتى اعتذر لها.

وبعد ساعات خرجت مروة راتب بمقطع فِيْديو عبر حسابها الشخصي على سناب شات وبدت منهارة، وعلقت قائلة “كل ما أريده هُو أن يتركوني وشأني. اتركوني مع لحظتي الحالية”.

وأضافت تلميحًا فِيْ حديثها عَنّْ شهاب “بصراحة، سئمت الناس. هذا يعلق على الشهرة، وهذا يهِيْن ويخطئ فِيْ الشهرة، وهذا اتجاه يظهر فِيْ Avai، وهذه الأفلام كذلك. مشهُورة أن الجميع أصبحوا مشهُورين وراء مروة راتب “.

وحظي مقطع الفِيْديو الذي التقط شهاب ومروة أثناء اعتذارهما باهتمام وتفاعل كبيرين من رواد المواقع الإعلامية، حيث تساءل معظمهم عَنّْ الكليب حيث قال البعض إنه تم ترتيبه وتنظيمه من قبلهم لزيادة عدد المشاهدات. .

بدأت الأزمة بين الثنائي قبل نحو شهر، عَنّْدما قلد شهاب مروة راتب بالظهُور فِيْ مقطع فِيْديو صدر على حسابها على سناب شات.

وعلقت شهاب “إسفنج” على جانبي فخذيها محاكية مظهر مروة وربط صوتها بالفِيْديو.

وأثار الفِيْديو استياء مروة التي هاجمت شهاب وأهانته فِيْ مقطع فِيْديو نشره على سناب شات.

أقسمت مروة حينها أن تقاضي شهاب وجدتها وتودعهما السجن رغم محاولات شهاب وتصريحه فِيْ أكثر من مناسبة أنه مستعد للاعتذار لها ويطالبها بالعفو عَنّْ جدتها التي كانت مريضة. معلن. .

وأعلنت مروة لاحقًا أنها تخلت عَنّْ القضية التي رفعتها ضد جدة شهاب، مؤكدة أن “خلفِيْتها الجيدة” منعتها من محاكَمْة امرأة تبلغ من العمر ثمانين عامًا على الرغم من سوء معاملتها.