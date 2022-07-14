شهادات البنك الأهلى المصري.. تبدأ من 1000 جنيه والعائد 14%

يفضل الكثير من المصريين ادخار أموالهم فِيْ شهادات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) والتي تقدم عوائد عالية.

وتحقق شهادات البنك الأهلي أعلى عائد فِيْ مصر والبالغ 14٪، حيث تبدأ قيمة شهادة البنك الأهلي من 1000 جنيه فقط.

يتراوح العائد السنوي على شهادات الادخار لمدة 3 سنوات فِيْ السوق المصري بين 13.25٪ و 14٪، وعلى رأسه شهادات البنك الأهلي المصري.

شهادات البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري شهادات مدتها 3 سنوات باسم بلاتينيوم بعائد ثابت يصل إلَّى 14٪. العمل التالي للشراء.

تمثل شهادات البنك الأهلي المصري أعلى الشهادات من حيث العوائد، ويبحث عَنّْها المواطنون المصريون بشكل كبير، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم.

عائد 140 جنيها على كل 1000 جنية

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات البلاتين لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 14٪ تدفع شهرياً. قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

بعملية حسابية بسيطة، شهادة واحدة بقيمة 1000 جنيه تحقق عائدًا سنويًا 140 جنيهًا، ووفقًا لقواعد البنك يتم صرفها شهريًا، مما يعَنّْي أنه يمكن إنفاق حوالي 12 جنيهًا شهريًا كعائد. على شهادة 1000 جنيه وفِيْ حال قيام العميل بشراء شهادات البنك الأهلي المصري بعائد 14٪ من قيمة 100 ألف. أي أنه سيحصل على عائد سنوي 14 ألف جنيه بمتوسط ​​1166 جنيه شهريًا على مدى 36 شهرًا وهِيْ مدة الشهادة.

شروط الحصول على شهادات البنك الأهلي المصري بعائد 14٪

الحد الأدنى لشهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية ألف جنيه.

مدة الشهادة 3 سنوات.

لا يمكن استرداد الشهادة قبل 6 أشهر من اليوم الثاني للشراء.

استرداد الشهادة قبل انتهاء المدة خاضع للقواعد الداخلية للبنك الأهلي المصري.

تسترد قيمة الشهادة فِيْ نهاية المدة كاملة بقيمتها الاسمية.

شهادات أخرى فِيْ البنك الأهلي المصري

الشهادة الخمسية مقدمة من البنك الأهلي، بعائد شهري ثابت 12.25٪، ولمدة 5 سنوات، وبقيمة لا تقل عَنّْ 1000 جنيه.

تتميز الشهادة الخمسية بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، وتمكن الشهادة حاملها من الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمانية.

الشهادات الأمنية المصرية فِيْ البنك الأهلي المصري

ومن بين سفن التوفِيْر التي يقدمها البنك الأهلي المصري شهادات أمنية مصرية، وهِيْ شهادة بعائد يصل إلَّى 13٪ تمتد لمدة ثلاث سنوات، وتصدر بفئات منخفضة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأقصى للقيمة. من الشهادة 2500 جنيه ولا يجوز الاقتراض منها.

يتم استرداد قيمة شهادة الضمان الخاصة بالمصريين فِيْ نهاية المدة ويمكن استردادها فِيْ أي وقت من تاريخ الشراء حسب رغبة العميل بالقيمة التي تم الشراء بها.

مميزات شهادات البنك الأهلي المصري “أمان”