شهادات الـ20%.. هل تعيد البنوك المصرية سيناريو 2016 بعد قرار التعويم

يتجه اهتمام صناع القرار ومجتمع الأعمال إلَّى مقر البنك المركزي المصري، ترقبًا لاجتماع قرار سعر الفائدة.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، 18 أغسطس، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة فِيْ مصر، وسط تباعد التوقعات بين الاستقرار والرفع.

كان البنك المركزي المصري قد قرر رفع سعر الفائدة فِيْ مصر بنسبة 3٪، منذ بداية العام الجاري 2022، خلال اجتماعي مارس ومايو الماضيين.

من ناحية أخرى، تنتظر البنوك العاملة فِيْ السوق المصري قرار سعر الفائدة من البنك المركزي المصري لتحديد سيناريوهات أسعار الفائدة على المنتجات المصرفِيْة المطروحة فِيْ السوق، بما فِيْ ذلك الودائع وحسابات التوفِيْر وشهادات الادخار، بينما المواطنين فِيْ مصر. بانتظار سعر الفائدة من البنك المركزي والبنوك لمعرفة أفضل عائد لها. ووجه سؤال .. هل ستصدر البنوك المصرية شهادات ادخار بعائد 18٪ أو 20٪ خلال الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

اختلفت آراء المصرفِيْين حول هذه المسألة. يرى البعض أن البنوك ملزمة بإصدار شهادات بعائد مرتفع 18٪ لتعويض العملاء والمدخرين عَنّْ معدلات التضخم المرتفعة، بينما يعتقد البعض الآخر أن التضخم مستورد، وأن رفع العائد على شهادات الادخار يضر بالاستثمار المباشر.

معدل التضخم فِيْ مصر

بلغ معدل التضخم السنوي 15.6٪ فِيْ يوليو الماضي – بحسب بيانات البنك المركزي التي أعلن عَنّْها قبل أيام، بينما يبلغ أعلى عائد على شهادات الادخار حاليًا فِيْ البنوك المصرية 14٪ – باستثناء الشهادات الصادرة عَنّْ بنك مصر و. البنك الأهلي فِيْ مارس الماضي بعائد 18٪ قبل أن يقرر إيقافه فِيْ مايو الماضي.

شهادات بفائدة 18٪ أو 20٪

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير المالي أنه من المؤكد أنه مع ارتفاع التضخم إلَّى 15.6٪ قد تلجأ البنوك إلَّى تقديم شهادات بعائد 18٪ و 20٪ مرة أخرى، خاصة وأن الفجوة بين العائد الحقيقي ومعدلات التضخم. أصبح الآن سالبًا، مما يستلزم وجود شهادات ذات معدل فائدة مرتفع.

وأضاف الخبير المالي أن رفع سعر الفائدة يعزز قوة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية، ويؤدي أيضًا إلَّى جذب السيولة من السوق، مما يمكن الدولة من مواجهة التضخم وخفض الطلب الزائد عَنّْ طريق تقليل السيولة فِيْ السوق.

بلغت قيمة الودائع فِيْ البنوك غير البنك المركزي 7.08 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مقابل نحو 6.9 تريليون جنيه نهاية مارس، بزيادة أكثر. من 108 مليار جنيه خلال شهر.

واتفق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ مع الرأي السابق، فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم نيوز” “ستلجأ البنوك حتماً إلَّى تقديم شهادات جديدة تساعدها على امتصاص السيولة من السوق، وجذب عملاء جدد، وتداول الأصول والاستثمارات. “

وأضاف أنه كلما ارتفع معدل التضخم، كلما زاد عدد المدخرين وحملة الودائع عَنّْ أعلى عائد، وهُو ما يدفع معظم البنوك إلَّى رفع سعر الفائدة أو العائد على جميع أنواع المعاملات، مشيرًا إلَّى أن جميع البنوك تقدم حاليًا معدل فائدة 14٪. على شهادات الادخار بأنواعها وطرقها المختلفة بسبب المنافسة.

يلجأ كثير من المواطنين فِيْ مصر، سواء آباء أو متقاعدين، إلَّى ادخار أموالهم فِيْ شهادات ادخار بالبنوك لتحقيق دخل ثابت إضافِيْ، على عكس الحفاظ على قيمة العملة وتلبية الاحتياجات الشهرية، دون أي مخاطر.

لم يتم إصدار الشهادات العشرين منذ عام 2016

منذ أكثر من 6 سنوات، لم تقدم البنوك العاملة فِيْ السوق المصري شهادات ادخار بفائدة 20٪. وذلك لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وزيادة الأسعار التي بلغت بحسب بيانات حكومية وقتها 33٪. تم تعليق هذه الشهادات فِيْ 2022 إثر تنفِيْذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

من جهتها، استبعدت الخبيرة المصرفِيْة سحر الدماطي، إمكانية قيام البنوك بتقديم شهادات ادخار بفائدة أعلى من الحالية.

وقالت فِيْ تصريحات تلفزيونية، إن ارتفاع سعر الفائدة يعيق حركة الاستثمار المباشر، على عكس حَقيْقَة أنه يؤثر على ربحية البنك نفسه، موضحة أن سعر الفائدة المرتفع لن يساعد حاليا فِيْ امتصاص السيولة، بالنظر إلَّى أن السيولة الحالية. يتم استيراد التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع على مستوى العالم.

وأضافت أن التضخم مرتبط بخلل فِيْ توازن العرض العالمي ونقص فِيْ سلسلة التوريد وليس بسبب ارتفاع مستويات السيولة.