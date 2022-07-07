شهد برمدا بحب حالي كتير.. وأفضّل صباح فخري على وديع الصافِيْ

أكدت الفنانة السورية الشابة شهد برمادا، أنها لا تندم على أي أغنية قدمتها، خاصة أنها لا تقدم ما لا يتوافق مع قناعاتها، حيث أكدت على أهمية أداء الموشحات فِيْ السيطرة على المقام والمقام. الإيقاع والمخرجات. من كلمات الفنان، فضلا عَنّْ كونها من أصول الأغنية.

جاء ذلك ردا على تساؤلات متابعيه عبر خاصية Instagram، حيث كشف أنه يفضل جميع أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان اللبناني الراحل صباح فخري على أغاني الفنان وديع الصافِيْ، فِيْما أكد ذلك. هم من بين عمالقة الفن.

وكشف عَنّْ تجربته فِيْ الغناء باللغة التركية التي وصفها بـ “الفريدة” حيث تعامل مع ملحن وموسيقي مهم من تركيا، لتحقيق ذلك، مفضلاً العربية، ثم التركية والإنجليزية على لغاته المفضلة.

وأشارت إلَّى أنها يمكن أن تأخذ تجربة تمثيلية فِيْ المستقبل، لكن رغم أن عملها كَمْغنية يخدمها بشكل جيد، مع تفضيلها لمشاهدة المسلسلات التركية، وفِيْلم “العفريت” و “IF only” ضمن فئة أفلامها المفضلة.، حيث لا تشعر بالملل بغض النظر عَنّْ ما تشاهده.

وأضافت أنها لو لم تكن فنانة، لكانت قد ذهبت للعمل فِيْ مطبخها الخاص كطاهِيْة طعام، أو سيدة أعمال، أو ربما عاملة اجتماعية.

فضلت برمادا زوجها وعائلتها على الفن، فالعائلة أهم من أي شيء آخر، وزوجها لاعب كرة القدم أحمد الصالح أكبر مشجع لها، والذي بدوره يدور حولها. “أنت أنوثتك فِيْ الكون كله وكل الأنوثة فِيْ الكون فِيْ حبك.” مكتوب عليها عبارة “عمري طويل، أنت حبيبي، سأموت من أجلك”.

واعتبرت برمادا أن البخل هُو أسوأ سمات الرجل، وهُو عيب لا يمكن التسامح معه، وفضلت الزواج على فترة الخطوبة، فهِيْ الأهم رغم المسؤولية الكبيرة التي تقع على الطرفِيْن، وعلى زوجها. ثلاثة أشهر فقط. أكبر منها سنا.

فضل برمادا أن تنجب الذكر الأول، مؤكداً على أهمية الصحة ونعمة رب العالمين.

وكشفت برمادا أنها ولدت عام 1989 ويبلغ طولها 152 سم، مشيرة إلَّى أنها لا تكره أي سمات فِيْ نفسها، بل إنها تحب أخطائها لأنها تتعلم منها دائمًا.

وشدد على أن التنمر مرض عقلي ونقص وصراع داخلي وخارجي، رغم أنه تجنب قراءة التعليقات المسيئة إلا فِيْ حالات استثنائية، ولكن لم تتأثر بها أبدًا، لأن هذه التعليقات تعكس مستوى تعليم الناس.

وأعلن موقفه الرافض للهجرة ومغادرة بلاده سوريا لأنه لا يستطيع العيش بدونها رغم فرص السفر التي أتيحت له خلال الأزمة السورية. كَمْا اعترض على سفر الفتاة بمفردها ما لم يحفظ.

من ناحية أخرى، فضلت برمادا الشاي على القهُوة، لأن الأخيرة لا تحبها، وأطباقها المفضلة هِيْ أوراق العَنّْب والملوخية والفاصوليا البيضاء، بينما لا تفضل الفاصوليا الخضراء على الإطلاق.