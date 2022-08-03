شهد برمدا غاضبة وتهدد “رح أخربلكن بيتكن”

أعربت الفنانة السورية شهد برمدا عَنّْ استيائها من محاولة البعض استخدام اسمها لتحقيق مكاسب شخصية.

وكشفت برمادا، أن شخصًا ما اختطف مقطع فِيْديو خاصًا كانت قد نشرته سابقًا على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فِيْ محاولة لاستغلال اسمها ونجوميتها لتسويق عدد من مستحضرات التجميل.

وعلقت الفنانة السورية “على إحدى الصفحات، قمت بتصوير فِيْديو لنفسي وأبيع منتجات مقلدة نيابة عَنّْي”.

ودعا أتباعه إلَّى التنبه إلَّى هؤلاء وعدم الوقوع ضحية لجريمة النصب هذه، وعلق قائلاً “أرجوكَمْ انتبهُوا. ليست لي علاقة معهم “.

وختم تعليقه بتهديد القائمين على هذه الصفحة ودعوتهم للتوقف عَنّْ استخدام اسمه، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيلجأ إلَّى العدالة ليقول كلمته الفارقة، ويخاطبهم بلهجة حادة. عبارة قال فِيْها “أي منصب آخر يُنشر باسمي، سأقاضيك وأدمر منزلك وعملك”.

أثار هذا التعليق الكثير من التفاعل بين المتابعين، الذين أشادوا بموقف برمدا الحازم، وعلقوا “لا يمكن استخدام اسمك ونجومتك، ولا بد أن عددًا كبيرًا من المتابعين قد وقعوا فريسة لهذه الصفحة التي تعتمد على الاحتيال حتى يتمكنوا من كسب المال. مكاسب مادية.

وعلق أحد المتابعين “لم يجد أصحاب تلك الصفحة سوى استخدام اسمك لزيادة مبيعاتهم. لا يجب أن يثقوا بمنتجاتهم، لذا فهم يحاولون ربطها بأسماء النجوم”.

وطالبوا المستغلين بالتوقف عَنّْ استغلال النجومية لشهد برمادا، معتبرين أنه ليس لديهم أفكار تسويقية لكنهم يحاولون بيع الوهم للجماهِيْر.

فِيْ حين اتفقت استديوهات برمدا وأسلوب الحياة على إنتاج أغنيتهما باللهجة المصرية بعَنّْوان “وداعا مشاكلي” كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى حامد وتوزيع مصطفى غانم.

وبحسب مصادر مختلفة، سيتم تصوير الأغنية على شكل فِيْديو موسيقي، ومن المنتظر إخراجها من إخراج زياد خوري.

ومؤخرا وأكد شهد برمدا أنه لا يندم على أي أغنية قدمها، خاصة أنه لا يقدم ما لا يتوافق مع قناعاته، حيث أكد على أهمية تنفِيْذ الموشحات فِيْ ضبط المكان والإيقاع والانحراف فِيْ كلمات الأغاني. الأغنية. الفنان. إلَّى جانب كونه من أصول الغناء.

جاء ذلك ردا على تساؤلات متابعيه عبر خاصية Instagram، حيث كشف أنه يفضل جميع أغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنان اللبناني الراحل صباح فخري على أغاني الفنان وديع الصافِيْ، فِيْما أكد ذلك. هم من بين عمالقة الفن.