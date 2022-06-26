شهر واحد ميلادي وش اسمه

بعد شهر من عيد ميلادي ماذا يسمونه هذا الشهر، وهُو أبرد شهُور السنة الميلادية فِيْ نصف الكرة الجنوبي والأكثر سخونة فِيْ نصف الكرة الشمالي، وهُو الشهر الذي وقعت فِيْه العديد من الأحداث العالمية المهمة على مدى قرون عديدة، مثل قرار من داخل الولايات المتحدة. حظر استيراد العبيد نتعرف على الشهر الميلادي الأول بالإضافة إلى اسمه وأهم الأحداث التي حدثت له.

بعد شهر من عيد ميلادي ماذا يسمونه

يُطلق على الشهر الميلادي الأول شهر كانون الثاني (يناير) ويطلق عليه أيضًا شهر كانون الثاني (يناير) فِيْ كل من العراق والشام، بينما يُطلق عليه فِيْ الجزائر وتونس شهر كانون الثاني (يناير)، والجدير بالذكر أنه أحد الأشهر السبعة الميلادية ويتكون من واحد وثلاثين يومًا. واحد من أبرد شهُوره، وفِيْ النصف الشمالي من نفس العام، يوليو.

ترتيب أسماء الشهُور الميلادية

من خلال الجدول التالي نناقش أسماء الشهُور الميلادية بالترتيب

مسلسلات الشهر اسم الشهر الميلادي بالعربية اسم الشهر الميلادي بالانجليزية الشهر رقم 1 يناير يناير رقم الشهر 2 شهر فبراير شهر فبراير رقم الشهر 3 يمشي يمشي الشهر رقم 4 أبريل أبريل الشهر رقم 5 شهر مايو مايو رقم الشهر 6 يونيه يونيه رقم الشهر 7 يوليو يوليو رقم الشهر 8 شهر أغسطس أغسطس رقم الشهر 9 سبتمبر سبتمبر الشهر رقم 10 اكتوبر اكتوبر رقم الشهر 11 شهر نوفمبر شهر نوفمبر رقم الشهر 12 ديسمبر ديسمبر

أسماء الشهُور الميلادية بالإنجليزية

من خلال الجدول التالي سنتناول أسماء الشهُور الميلادية باللغة الإنجليزية بالترتيب

الشهر باللغة الإنجليزية اسم الشهر بالعربي اختصار الشهر باللغة الإنجليزية يناير يناير يناير. شهر فبراير شهر فبراير فبراير يمشي يمشي تشوه أبريل فِيْ شهر أبريل أبريل مايو شهر مايو ليس لها اختصار يونيه شهر يونيو ليس لها اختصار يوليو شهر يوليو ليس لها اختصار أغسطس فِيْ شهر أغسطس أغسطس. سبتمبر شهر ايلول سبتمبر. اكتوبر شهر اكتوبر أكتوبر شهر نوفمبر شهر نوفمبر نوفمبر. ديسمبر شهر ديسمبر ديسمبر

أهم أحداث شهر يناير

من خلال النقاط التالية سوف نشير إلى بعض الأحداث المهمة التي حدثت خلال شهر يناير

سيف الدين قطز يطيح بنور الدين علي بن أيبك ويسيطر على مقاليد السلطة فِيْ مصر عام 1259 م.

تأسيس إحدى مدن المحيط الأطلسي وهِيْ مدينة ريو دي جانيرو عام 1531.

تولى تشارلز الثاني السلطة فِيْ اسكتلندا عام 1651 م.

اكتشاف أول نيزك على الأرض عام 1801 م.

صدر قرار بمنع استيراد العبيد فِيْ الولايات المتحدة عام 1808 م.

أعلنت بريطانيا سيادتها على جزر فوكلاند عام 1808 م.

استخدام التقويم الغريغوري من قبل اليابان عام 1809 م.

عين مصطفى النحاس الوزارة الثانية فِيْ مصر عام 1915 م.

لذا؛ وصلنا إلى مقال شهر ميلادي وكيف علمنا باسمه عن شهر ميلادي وهُو شهر كانون الثاني (يناير)، كَمْا تعرفنا على اسم هذا الشهر بالإضافة إلى أسماء الشهُور الميلادية فِيْ النظام، وتناولنا أيضًا بعض أهم أحداث شهر يناير.