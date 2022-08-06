شهِيْد خان.. من “غسل الصحون” إلَّى نادي مليارديرات العالم

قِصَّة الملياردير الأمريكي الباكستاني المولد شهِيْد خان هِيْ واحدة من قصص النجاح الملهمة، من غسالة أطباق إلَّى رجل أعمال.

تمكن خان من أن يصبح من أغنى رجال الأعمال فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمتلك مصنعا فِيْ ولاية إلينوي لقطع غيار السيارات Flex-N-Jet، بالإضافة إلَّى امتلاكه نادي جاكسونفِيْل جاغوار، أحد أشهر أندية كرة القدم الأمريكية.

ثروة خان الشخصية 9 مليارات دولار. فِيْ عام 2022، احتل المرتبة 94 فِيْ قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين، والمرتبة 291 فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم.

خان هُو أيضًا ثاني أغنى قطب قطع غيار السيارات بعد جورج إف دبليو شايفلر الذي يبلغ صافِيْ ثروته 12 مليار دولار. كَمْا أنه أغنى شخص من أصل باكستاني.

ولادة شهِيْد خان

ولد شهِيْد فِيْ 18 يوليو 1950 فِيْ لاهُور إحدى الولايات الباكستانية، وعَنّْدما بلغ السادسة عشرة انتقل إلَّى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان لديه هدف واضح يريد تحقيقه، فقد أحب الهندسة وأراد ليصبح مهندسًا معماريًا، لكنه احتاج إلَّى المال لتحقيق حلمه.

عَنّْدما وصل خان إلَّى أمريكا، كان لديه 500 دولار فقط، وفِيْ تلك الليلة بحث كثيرًا عَنّْ مكان للإقامة فِيْه، لكنه لم يستطع العثور عليه، فاستأجر غرفة فِيْ بيت شباب مقابل دولارين فِيْ الليلة.

ولكي يحقق خان حلمه بإكَمْال دراسته الهندسية، استطاع الحصول على وظيفة مؤقتة فِيْ غسل الصحون، لتغطية نفقاته الشخصية بالإضافة إلَّى دراسته.

كان يأخذ دولارًا و 20 سنتًا للساعة.

كان الملياردير من محبي العلم، شغوفًا بالمعرفة، فقد شهد له زملاؤه فِيْ الفصل على تفوقه فِيْ الجامعة، وهناك التقى بزوجته آن كارلسون التي كانت تدرس معه، وبعد انتهاء سنوات الدراسة تخرج. من الجامعة عام 1971 بدرجة البكالوريوس فِيْ الهندسة الصناعية.

ثم تم تعيينه فِيْ شركة متخصصة فِيْ مجال قطع غيار السيارات وعمل فِيْ تلك الشركة لمدة 7 سنوات.

بداية رحلة الثراء

أراد شهِيْد خان، أثناء عمله فِيْ تلك الشركة، تنفِيْذ أفكار عظيمة للتطوير فِيْ مجال الإطارات، لكن الشركة التي كان يعمل معها تجاهلت أفكاره ورغباته فِيْ التطوير.

وبسبب هذا الإهمال قدم استقالته منها واقترض مبلغًا من المال أسس بها شركته الخاصة التي كانت تعمل فِيْ مجال صيانة المركبات وتعديلها وتركيب مصدات السيارات، وبطموح واعد ورائع. مستنير العقل، بدأ شهِيْد تسويق شركته.

ثم نجح خان فِيْ إقناع شركة عملاقة مثل جنرال موتورز بأن رفارف شركته كانت الأخف وزناً والأكثر مثالية لسيارات إيسوزو، وبهذه الطريقة وقع صفقات ناجحة مع ماركات مشهُورة.

رفعت شركته القديمة دعوى قضائية ضده تتهمه بسرقة أسرار الشركة، لكنه كسب الدعوى ضدهم، والغريب أن الأوضاع المالية لتلك الشركة تدهُورت بعد فترة، فعرضت للبيع وكان شهِيْد خان هُو الذي اشتراه.

فِيْ عام 1984، أنتج عبقري هندسة السيارات شهِيْد خان رفارف لشاحنات تويوتا، وفِيْ عام 2011 أصبحت قطع غيار شركته ؛ تتواجد شركة Flex n Jet فِيْ ثلث السيارات الأمريكية، حتى أصبحت شركته واحدة من أكبر الشركات المصنعة فِيْ العالم.

قدرت ثروته فِيْ عام 2004 بنحو 3 مليارات دولار، وبالإضافة إلَّى حب الهندسة والانغماس فِيْ عالم المال والأعمال، كان شهِيْد خان محبًا كبيرًا لكرة القدم، لذلك اشترى نادي جاكسونفِيْل لكرة القدم مقابل 770 مليون دولار.

اشترى نادي فولهام الإنجليزي من الملياردير المصري محمد الفايد، كَمْا اشترى فندق فور سيزونز فِيْ كندا من رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال مقابل حوالي 170 مليون دولار.

كرة القدم

فِيْ عام 2010 سعى شهِيْد خان لامتلاك أحد فرق كرة القدم الأمريكية التي تشارك فِيْ الدوري الأمريكي، كَمْا سعى لامتلاك 60٪ من فريق سانت لويس رامز، لكنه اختلف مع مالك الفريق، فألغى الاتفاقية وشاهد خان لم يشتر هذا النادي.

وبدلاً من هذا النادي، اشترى جاكوار جاكسونفِيْل من وين وينترز، وتم ذلك فِيْ عام 2011 بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، لكن الصفقة اكتملت فِيْ عام 2012.

رجل اعمال

فِيْ مجال الصناعة، اشترى شهِيْد خان فِيْ عام 1980 شركة Flex-in-Gate، وبعمل جاد ومتواصل، أصبحت شركة Shahid Khan المورد الوحيد لشركة Toyota فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، وفِيْ عام 2012 وضعت مجلة Forbes صورته على غلافها ووصفه بوجه الحلم الأمريكي، حيث أن شهِيْد خان هُو أول أمريكي غير أمريكي يمتلك فريق كرة قدم أمريكي.

حياة عائلة شهِيْد خان

تزوج شهِيْد خان من صديقته وزميلته آن خان فِيْ عام 1977. كان أول لقاء بينهما فِيْ الكلية، ومنذ ذلك اليوم أصبحا محبوبين. كان لخان طفلان، توني وشانا.