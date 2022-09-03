شهِيْرة محمود ياسين كل يوم بناديني بالليل.. واعتزلت الفن لأنه شغلني عَنّْ الصلاة

كشفت الفنانة المصرية الشهِيْرة أن سبب اعتزالها النهائي عَنّْ الفن قبل نحو 20 عاما، فِيْ ظل النجاحات الفنية التي قدمتها خلال هذه الفترة، هُو حرصها على الصلاة وإقامة الواجبات الدينية التي أمرها الله بها، مشيرة إلَّى أنها اتخذت هذا القرار دون علم زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وأضافت شهِيْرة أنها كانت دائما تفكر فِيْ الاقتراب من الله، وعلقت “كنت أقترب من ربنا، وبصراحة حرمني الفن من الصلاة، وكنت أصلي صياما لانشغالي بالتصوير، وهذا جعلني أتراجع”. من الفن إلَّى الأبد “.

شهِيْرة محمود ياسين ذهل بقرار اعتزال الفن

وتابعت شهِيْرة “ما زلت أتذكر حتى هذا اليوم، عَنّْدما قررت الاعتزال، جاء محمود ليسألني عَنّْ صحة الخبر، وبالفعل أكدت له أنني اعتزلت الفن إلَّى الأبد، وسط حالة من دهشة. التي ظهرت فِيْه واستمرت فِيْ سؤالي، هل ستقدرني “وكان جوابي نعم.”

وأشارت “كنت قاعدة مع محمود ياسين قبل أن أقرر التقاعد ليلة واحدة، أتحدث معه عَنّْ وظيفتي الجديدة، وكان عَنّْدي الجزء الثاني من مسلسل” امرأة اسمها مخلوق “مع فاروق الفِيْشاوي، والمؤلف. وكتب نبيل عصمت 7 حلقات من المسرحية، وكان رده عليّ “نعم، ستكون مرتاحًا، لكن ضع فِيْ اعتبارك أنك بعد ذلك لن تتصرف مجددًا، لأنك تعرف حبي الكبير للتمثيل”.

وعبرت الفنانة المعتزلة عَنّْ دهشتها وقال لي ما دام هذا الموضوع لا يسبب لك أي أزمة نفسية بعد ذلك وليس بعد شهر أو شهرين ستعود إلَّى كلامك فقلت له وأضاف “محمود لا يفرض رأيه فِيْ الأمور المصيرية ويجعل الجميع يتخذون قراره، ولكن هناك أشياء فِيْ الحياة يستطيع أن يقولها، وبعد ذلك أتفق مع رأيه”.

كَمْا كشفت الفنانة الشهِيْرة، “كل يوم ليلاً أتصل بمحمود ياسين، وأقول له إنه يجيبني، حتى أثناء مرضه كنت أتصل به وكان يردني، وللأسف لا أعرف كَيْفَ”. للتخلص من هذه العادة “.

زواج محمود ياسين وشهِيْرة

تزوج محمود ياسين من الفنانة المعتزلة “شهِيْرة” بعد قِصَّة حب شهِيْرة شهد فصولها الفنان الراحل أحمد زكي الذي جمعهما على الفور فِيْ المعهد العالي للتمثيل، كَمْا جمعها مع شهِيْرة محل الولادة. وهِيْ محافظة الشرقية. نشأت المشاعر بين الفنانة محمود ياسين والفنانة شهِيْرة، منذ النظرة الأولى واللقاء، وسرعان ما انتهت العلاقة بالزواج.

كانت الفنانة الشهِيْرة قد قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن قبل 20 عامًا فِيْ قرار مفاجئ لكل من الوسط الفني والجمهُور، خاصة أنها كانت فِيْ ذروة سعيها الفني، لكنها حافظت على مكانتها حتى الآن. رغم نصيحة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين وقتها بالتفكير فِيْ الأمر أكثر وعدم التسرع. إلا أنها كانت مصممة على منصبها وارتدت الحجاب واعتزلت الفن.