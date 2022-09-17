شهِيْرة ملتزمة بالاحتشام.. وأتمنى العمل مع عمرو محمود ياسين

أعربت الفنانة شهِيْرة، زوجة النجم المصري الراحل محمود ياسين، عَنّْ استيائها مما يتردد بين الحين والآخر عَنّْ ارتدائها أو خلعها للحجاب.

وقالت شهِيْرة لـ “العرب اليوم” أنا لا أرد على هذا الخبر، ولا يوجد شيء اسمه الاستسلام وعدم الاستسلام، لكنني ملتزمة بالحشمة والتأكد من لبسي ملابس محتشمة لا تظهر أي من جسدي.

وأضافت الممثلة المصرية “مواقع التواصل الاجتماعي مصدر للشائعات والنقد والاعتداء على الناس”.

انتشرت الصحف المصرية، فِيْ الساعات الماضية، خبر تخلي الفنانة الشهِيْرة عَنّْ حجابها، الأمر الذي أثار الجدل بين محبيها، وذلك بعد حضورها حفل زفاف النجمة الإعلامية سهِيْر جودة بمشاركة العديد من النجوم والمشاهِيْر. ومنهم سهِيْر رمزي وإلهام شاهِيْن وعلي الحجار وحنان مطاوع وليلى علوي.

شهِيْرة أتطلع للعمل مع عمرو محمود ياسين

من ناحية أخرى؛ وكشفت الفنانة المشهُورة أنها تأمل فِيْ العمل مع نجلها المؤلف المصري عمرو محمود ياسين، على أعمالها المستقبلية، خاصة أنه يقدم أعمالًا مميزة تحقق نجاحًا كبيرًا، بحسب تعبيرها.

كَمْا أعرب عَنّْ رغبته الشديدة فِيْ العودة إلَّى التمثيل مرة أخرى، قائلاً “التمثيل وحشي للغاية”، مشيرًا إلَّى أنه يتطلع إلَّى مرحلة جيدة تليق بخلفِيْته الفنية للعودة قريبًا.

وعَنّْ خصائص الشخصية التي يرغب فِيْ تقديمها، قال “لا توجد شخصية محددة. لقد قدمت العديد من الشخصيات من قبل، والأهم بالنسبة لي أن تكون شخصية قوية تناسبني”.

وأشارت إلَّى أنها تخطط للتواصل مع جمهُورها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عرض مقاطع فِيْديو لها تتحدث معهم عَنّْ كل شيء.

يشار إلَّى أن الفنانة الشهِيْرة، التي قادت الحديث العام فِيْ الأيام الأخيرة، بعد تصريحاتها فِيْ برنامج “كلام الناس”، عَنّْدما قالت “أترك الفن، وأترك ​​الفن”. لأنها أبعدتني عَنّْ ربنا وعَنّْ الصلاة، ولاحظت أنني كنت أصلي بسرعة من أجل اللحاق بالتصوير، وقلت يجب أن أختار وأبتعد عَنّْ التمثيل، وهِيْ هُوايتي وعملي الوحيد لأنني تخرج. من معهد التمثيل، وواصلت قضاء وقتي فِيْ قراءة القرآن والحديث والمحادثة مع الله، والتحدث من قلبي باللغة العامية المتواضعة، لأنها سهلة وودودة. .