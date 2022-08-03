شواظ ضخم على الشمس ولا تأثير على الأرض

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، صباح اليوم الأربعاء، عن اكتشاف حلقة بلازما كبيرة جدًا على الحافة الشرقية للشمس ضمن نشاط الدورة الشمسية الخامسة والعشرين، مشيرة إلى أنه ليس لها أي تأثير على الكوكب.

وفقًا لعالم الفلك بجدة، يبلغ طول القوس 325000 كيلومتر، وهي تقريبًا المسافة بين الأرض والقمر، مما يجعله هدفًا سهلاً للتلسكوبات الشمسية الصغيرة.

ما هو التوهج الشمسي

الشهرة عبارة عن سحابة من غاز الهيدروجين تحتفظ بها الحقول المغناطيسية.

من المعروف أن الغلاف الجوي للشمس يتكون من غازات متأينة شديدة السخونة تُعرف بالبلازما (الحالة الرابعة للمادة) التي لا تصدر الكثير من الضوء المرئي، وتحتوي النتوءات على بلازما أكثر برودة مماثلة في تكوين الغلاف (الغلاف الصبغي). تقع فوق الفوتوسفير.

وفقًا لعالم الفلك بجدة، تتدفق البلازما البارزة على طول بنية ملتوية ومتشابكة من المجالات المغناطيسية الناتجة عن الدينامو داخل الشمس، وهي عملية فيزيائية تولد المجال المغناطيسي للشمس، وتتشكل البروزات على فترات زمنية تبلغ حوالي يوم ويمكن أن تستمر إلى تكون مرئية لبعض الوقت لأنها تمتد مئات الآلاف من الكيلومترات في الفضاء.

انهيار البروز

وأوضح أن بعض الانتفاخات تتفكك وتنهار عندما يصبح هيكلها غير مستقر وتنفجر للخارج وتطلق البلازما، لكن جاذبية الشمس تحافظ على الانتفاخات تحت السيطرة حيث تتراجع معظم كتلتها إلى سطح الشمس حيث يتم امتصاصها مرة أخرى.