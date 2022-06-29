شوبير أزمة في الأهلي حال التعاقد مع بن شرقي

كشف الإعلامي أحمد شوبرت عن احتمال دخول النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات قوية مع المغربي الدولي أشرف بن شرقي جناح فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، تمهيدا لتأسيسه بعد انتهاء فترة قصيرة. عقد مع القلعة البيضاء.

وأوضح شوبرت في تصريحات إذاعية، صباح اليوم، أن للأهلي الحق في التفاوض مع بن شرقي، خاصة بعد إعلان نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، الرحيل الرسمي للمغرب بسبب انتهاء عقده. مع الفارس الأبيض.

وشدد شوبرت في تصريحاته على أن الأزمة مع المسؤولين عن النادي الأهلي بشأن مفاوضات بن شرقي تتمثل في العائد الاقتصادي الذي سيحصل عليه النجم المغربي، وهو 2 مليون يورو في الموسم، ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري.

وأضاف أن راتب بن شرقي في حال انتقاله للأهلي سيتسبب في أزمة في غرفة خلع الملابس، ولن يحصل نجوم الفريق الأحمر ولا سيما محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة على ثالث. من هذا المبلغ.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمباراة القادمة مع نظيره نادي سموحة الإسكندرية في الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة سموحة أمام الأهلي، اليوم الأربعاء، 29 يونيو، الساعة التاسعة والنصف مساءًا والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، في إطار مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الممتاز.