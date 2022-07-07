شوبير الأهلي يتعاقد مع 3 صفقات

كشف الصحفي أحمد شوبرت أن النادي الأهلي وقع ثلاث اتفاقيات جديدة لدعم الفريق الكروي الأول خلال الموسم المقبل.

التقى الفريق الكروي الأول مع النادي الأهلي ونظيره الجونة، مساء الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل العبقري الأحمر مع الجونة بدون أهداف ورفع رصيده إلى 45 نقطة وبقي في المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وقال شوبرت في تصريحات متلفزة “النادي الأهلي سيدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في 3 مراكز”.

وأضاف “الأهلي سيضم 3 لاعبين من خارج مصر وسيركز على مركز الهجوم لخلق المنافسة رغم أن النادي يمر بأزمة مالية لكنه سيضم لاعبين أجانب.

وتابع “النادي الأهلي لن يحاسب المدرب ريكاردو سواريس عن الفترة المتبقية من الموسم”.

وأوضح “الأهلي لم يفرض أي عقوبة على اللاعبين، وحتى الآن لا توجد لقاءات بين سيد عبد الحفيظ واللاعبين”.

وختم “لكن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانضباط والإجراءات الحازمة من جانب الأهلي”.

“Swarish لن يتحمل المسؤولية لهذا الموسم .. والفريق يدعم صفوفهم في 3 مراكز”. 🔥🔥 .. شوبرت يكشف كواليس الأهلي بعد تعادله مع الجونة #ontime_stadium pic.twitter.com/W6NOvi6dBZ

– اون تايم سبورتس (ONTimeSports) 6 يوليو 2022