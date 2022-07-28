شوبير الحديث عن تفويت جنش للزمالك عيب والأبيض سيفوز بالدوري في حالة واحدة

بقلم أحمد خيري

تحدث الصحفي أحمد شوبرت عن مواجهة الزمالك مع المستقبل، المقرر لها ظهر اليوم، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبرت خلال تصريحات إذاعية “مباراة اليوم مهمة للزمالك حيث أن الزمالك يقدم مباريات جيدة منذ فترة ويخلق الفرص ويسجل في نصف هذه الفرص”.

وأوضح “الزمالك في حال فوزك على المستقبل وبيراميدز، مبروك للدوري العام، خاصة أنها أصعب مباراتين للزمالك والعقبة الوحيدة أمام الفارس الأبيض”.

وأضاف “يوسفالدو فيريرا يقود البيض بطريقة مميزة، وهذا تجلى في المباريات الأخيرة، وعزز سيطرته على الفريق”.

وأضاف “استطاع إيجاد بدائل رائعة رغم الغيابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق بسبب رحيل اللاعب أو الإصابات”.

وعن حقيقة أن جنش غاب عن الزمالك في المباراة قال “هذا الكلام معيب، فهذه كلمات تشكك في نزاهة اللاعب، فهو يريد أن يثبت نفسه كحارس مرمى متميز أولا وقبل كل شيء”.

ويواجه الزمالك نظيره فيوتشر، الساعة 9 مساء اليوم، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى الفارس الأبيض إلى إضافة النقاط الثلاث للبقاء في صدارة الدوري، واتخاذ خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب بطولة الدوري العام.

الزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة بنفس عدد مباريات الزمالك.