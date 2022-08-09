شوبير يحذر الأهلي من منافسه في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي

بعث الصحفي أحمد شوبرت، برسالة تحذيرية إلى فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، من أحد منافسيهم في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

كتب شوبرت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قريبًا أحذر النادي الأهلي من فريق موناستير التونسي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري التونسي.

أجريت بعد ظهر اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالقاهرة، لتحديد مباريات الدور التمهيدي والمباراة 32 من البطولة الإفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي لفائز APR من رواندا أمام المنستير التونسي في الجولة 32 من دوري أبطال إفريقيا.

تمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا، قطبي الأهلي والزمالك، بحسب نتائج اليوم الأول للدوري المصري هذا الموسم، فيما يشارك الثنائي الآخر بيراميدز والمستقبل، في بطولة إفريقيا. اتحاد. .

الأهلي سيشارك في دوري أبطال إفريقيا من دور 32، فيما سيلعب الزمالك النسخة الجديدة من الدور التمهيدي.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استثناء الفريق الكونغولي تي بي مازيمبي من الدور التمهيدي رغم تطابق النقاط مع فريق الزمالك.