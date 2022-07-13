شوبير يصدم جمهور الأهلي ويكشف تطورات إصابات الفريق

تسبب الإعلامي أحمد شوبرت حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري السابق في حالة من الذعر الشديد لجمهور الأهلي بسبب إصابات الفريق.

اصابات الاهلي

وأكد شوبرت أن طاهر محمد طاهر سيغيب عن الأهلي لمدة شهر بعد تعرضه لتمزق عضلي في أوتار الركبة خلال مباراة تشيلسي.

أما محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، فمن المقرر أن يغيب عن مباريات الأهلي لمدة 10 أيام بسبب إجهاد عضلي.

وبخصوص محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، أكد شوبرت أن اللاعب تم التأكيد عليه رسميا وسيتواجد في مباريات الفريق المقبلة بدءا من بيراميدز.

تغلب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي على نظيره فيوتشر، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة 24 من الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، وسيواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، في اليوم الخامس والعشرين من منافسات الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي، بالضبط الساعة التاسعة بتوقيت مصر. المساء.

ترتيب الاهلي

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.