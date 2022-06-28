شوبير يعلنها أشرف بن شرقى لن يستكمل الدوري وكأس مصر مع الزمالك

أكد الصحفي أحمد شوبرت، أن اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم، لن يكمل الموسم الحالي مع ناديه، بعد إعلان رحيله عن الفارس الأبيض.

وقال شوبرت في بيان صحفي، صباح اليوم الاثنين، “أمس أعلن مسئولو الزمالك رحيل بن شرقي رسميًا، وقلت لهم لفترة طويلة أن اللاعب غير مكمل للزمالك، وقالوا وراء الكواليس إنه موجود. للذهاب. الالتزام “.

وأضاف شوبرت في تصريحاته “استمر مالكوش الدعوة في اللعب في مصر في الإمارات بقطر بعد رحيل بن شرقي، لكن المهم أنه سيسافر قريبًا ولن يكمل الدوري والكأس مع الزمالك لأنه سينتهي. في منتصف سبتمبر “.

من ناحية أخرى، يستعد عشاق الجولة ومشجعو الكرة المصرية للمباراة القادمة التي ستلتقي فيها أول فرق كرة قدم لنادي الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا المماثل في مسابقات الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء 28 يونيو، الساعة التاسعة والنصف مساءً والعاشرة والنصف في المملكة العربية السعودية، ضمن مباريات اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.