شوبير يعلنها حارس الأهلي يطلب الرحيل عن القلعة الحمراء

أكد الصحفي أحمد شوبرت، أن أحد حراس الرماية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم طلب مغادرة جدران القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدخول تجربة جديدة في الموسم المقبل.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، إن علي لطفي طلب من مسؤولي النادي الأهلي الإعارة، مشيرا إلى أن حارس المرمى لديه أكثر من عرض في الفترة الحالية من أندية الدوري المحلي لمغادرة الفريق الأحمر.

وشدد شوبرت في تصريحات على وجود انقسام داخل النادي الأهلي على موقف حارس المرمى بين محمود الخطيب رئيس النادي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، بسبب انحيازهما لبقاء الفريق على قيد الحياة. فريق. حراس أبناء النادي، فيما لم تتدخل شركة كرة القدم في الأمر، وأصرت لجنة التخطيط على تعيين حارس جديد في ميركاتو الصيفي.

يرحب مشجعو الكرة المصرية بالمباراة التي ستشهد مباراة فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس، ضد نظيره نادي الجونة في موسم 2022/2022 بالدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الثلاثاء 5 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً في المملكة العربية السعودية، ضمن المباريات المؤجلة للأسبوع التاسع من الدوري. الدوري المصري.