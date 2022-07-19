شوبير يعلن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن تشكيل فريق الزمالك الأول لكرة القدم الذي طال انتظاره، والذي ينوي المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب الفارس الأبيض البرتغالي، اللعب أمام النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

وقال شوبرت للإذاعة إن فيريرا استقر إلى حد كبير في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي في كأس مصر، مؤكدا أنه قد لا يرى تغييرات كثيرة.

وأضاف شوبرت في تصريحاته “تشكيلة الزمالك المنتظر أن تكون” محمد عوض، حمزة المثلوثي، محمود الونش، محمود علاء، عبد الله جمعة، الإمام عاشور، سيف الدين الجزيري، زيزو ​​، أشرف. بن شرقي وروقة ومحمد عبد الغني ”.

ينطلق موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس 21 يوليو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع لقاء الجني الأحمر أمام الزمالك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها على ملعب “القاهرة الدولي”، ستذاع على قناة أون تايم سبورت، المذيع الحصري للبطولة المحلية.