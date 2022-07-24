شوبير يعلن رحيل 3 لاعبين عن الأهلي على رأسهم “بانون”

كشف لاعب الوسط أحمد شوبرت عن مفاجأة مدوية بشأن اقتراب رحيل 3 لاعبين أجانب من النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبرت أن النجم المغربي بدر بنون سيغادر رسميا صفوف النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري.

3 لاعبين رحلوا عن الأهلي

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية أن بدر بانون يقترب من مغادرة النادي الأهلي للدورة المقبلة.

وأوضح أنه موجود حاليا في المغرب، والجميع يتحدث عن اقتراب رحيل بدر بانون من صفوف الأهلي في السوق الصيفي.

سبب خروج بانون من الأهلي

كشف شوبرت الأسباب التي دفعت بانون للرحيل عن النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال “رحيل بانون قد يكون بسبب هجوم جماهير الأهلي على اللاعب بعد أن خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد”.

ثنائي أجنبي يغادر الأهلي

كشف أحمد شوبرت أن هناك ثنائي أجنبي آخر غير بدر بنون سيغادر صفوف النادي الأهلي بالدورة المقبلة.

وأكد أن لاعب وسط الأهلي عليو ديانج الذي ارتبط اسمه مرة أخرى بصعود سلم الفوز السعودي، وستتضح الأمور في الأيام المقبلة.

كما يعد الموزمبيقي لويس ميشوني مرشحًا قويًا لترك صفوف الأهلي بسبب تراجع مستواه.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة، 730 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما سيتم بث المباراة على Ontime Sports، المذيع الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، والجونة في المركز 15 برصيد 26 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.