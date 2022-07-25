شوبير يعلن صدمة لجماهير الأهلي بخصوص عمرو السولية

أحمد شوبرت

أعلن الإعلامي أحمد شوبرت نجم النادي الأهلي السابق، انتهاء الموسم الدولي عمرو السولية حارس مرمى فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم، بسبب إصابته خطيرة.

وكتب أحمد شوبرت عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “بعد محمد شريف نهاية الموسم أيضًا لعمرو السولية”.

تعرض عمرو السولية لإصابة خطيرة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام الجونة، التي واجهها الفريقان مساء الأحد، في الجولة 26 من هذه النسخة من الدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي 2022-2022. .

قرر الجهاز الفني للأهلي، برئاسة ريكاردو سواريز، مغادرة اللاعب في الدقيقة 63 من المباراة، ودخل صلاح محسن مكانه.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المصري المقاصة، يوم الأربعاء 27 يوليو الجاري، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تمكن الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي من هزيمة نظيره الجونة، في إطار منافسات اليوم السادس والعشرين من الدوري، بهدفين نظيفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.