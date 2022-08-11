شوبير يفتح النار على سواريش بسبب مباراة المصري..طالع التفاصيل

شن الإعلامي أحمد شوبرت هجوما قويا على المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعد أداء العبقرية الحمراء المتقلبة خلال مواجهة المصري البورسعيدي عصر أمس في الدوري المصري الممتاز. .

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية إنه فوجئ بشدة بعدم ثقة ريكاردو سواريز في ثنائي زياد طارق وأحمد سيد غريب منذ بداية المباراة، بعد تألقهما أمام الاتحاد الإسكندرية في الجولة السابقة.

وأكد شوبرت في تصريحاته أن وجود بيرسي تاو ولويس ميشوني لم يمنح الأهلي القيمة المضافة الحقيقية على الجانب الهجومي، بالنظر إلى التراجع الكبير للثنائي إلى جانب صلاح محسن.

وشدد شوبرت على أن “غرابة ريكاردو سواريز تركت أيضًا مساحات كبيرة لعناصر المنتخب المصري لامتلاك خط الوسط والسيطرة عليه”.

وتغلب فريق الأهلي على نظيره المصري، بورسعيد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة وظل في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري خلف بيراميدز الثاني برصيد 69 نقطة ومتصدر الزمالك 72 نقطة.