شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة طارق حامد ويكذب أمير مرتضى

أثار الإعلامي أحمد شوبرت نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الغرامة التي أعلنها الزمالك عن تعاقده مع طارق حامد لاعب الفريق.

وقال شوبرت في برنامجه الإذاعي “تتسارع الأحداث داخل نادي الزمالك طارق حامد أمس، وتم الإعلان عن انضمامه لفريق جدة الاتحاد، وقلت لهم لا توجد 8 ملايين ركلة جزاء ولا شيء من الزمك. “

وأضاف “لكن هذه كانت الأقساط المتبقية من عقده، وفضل الاستقالة للحاق بفريقه هناك في السعودية”.

وتابع “طارق حامد اشترى ما تبقى من عقده مع الزمالك مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني حتى يتمكن من المغادرة، خاصة إذا استمر في الزمالك حتى نهاية الدوري في أغسطس”.

وختم “لن يتمكن من الوصول إلى نادي جدة، وهو أمر ينسب إلى الزمالك يستفيد منه كثيرًا”.

كشف نادي اتحاد جدة، عن إتمام التعاقد رسميًا مع طارق حامد، لاعب خط وسط فريق الزمالك الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تمكن من الحصول على خدمات طارق حامد رسميًا بعقد موسمين حتى عام 2024، في انتقال مجاني بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك. .

وكانت إدارة نادي الزمالك قد حاولت تجديد عقد طارق حامد، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق معه، حتى يغادر القلعة البيضاء مجانًا.

يشار إلى أن طارق حامد انضم إلى صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم عام 2014، من سموحة، وخاض 284 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وسجل 8 أهداف أخرى.